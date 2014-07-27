这个月是怎么了。。怎么几个信号都出现大幅亏损。。。 - 页 2 12 新评论 105774 2014.07.26 22:07 #11 insane007: 论坛好像很少人讨论哪个信号源比较好？...你现在跟那个信号？ Xiangdong Guo 2014.07.26 23:49 #12 分析了一下27216这个信号，发现胜率很高，基本上没有亏损单，第一印象就是扛单型，不过只要资金足够雄厚，这也无可非议，嘿嘿。。。然后回放交易记录，看看下单的点位和出场点位，结果发现类似网格，猜想是用下单 EA 辅助下单，然后手工平仓。附上该账户5月至7月的交易回放，供大家参考： insane007 2014.07.27 10:55 #13 song_song: 马丁、网格、拔头皮都不能跟的呵~~唯一可以考虑的是趋势跟随策略。不过无论何种信号，主动权都不在自己手里，这是要想明白的主动权在自己手里，可能死的更惨，菜比的悲哀...信号源里，有趋势型跟随策略的么？... insane007 2014.07.27 10:56 #14 105774: 你现在跟那个信号？https://www.mql5.com/zh/signals/27216#!tab=history&page=19 就是这个了... MetaTrader 4 交易信号： PAMM II Deposit PLUS 评论： 7059.00 USD2014.07.27作者: Michail Dekterevwww.mql5.com 我的 PAMM账户 和 条目（ 如 2014年7月1日 的 ） 的 条件 ： 余额+ 164 657.08 美元 从 100 美元， 35％ 的成功收费 最小输入 http://v2pamm.hotforex.com/en/managerdetails.html?managerID=95322 我 在这 PAMM账户 + 26 347.14 美元款项 insane007 2014.07.27 11:03 #15 tradelife: 分析了一下27216这个信号，发现胜率很高，基本上没有亏损单，第一印象就是扛单型，不过只要资金足够雄厚，这也无可非议，嘿嘿。。。然后回放交易记录，看看下单的点位和出场点位，结果发现类似网格，猜想是用下单 EA 辅助下单，然后手工平仓。附上该账户5月至7月的交易回放，供大家参考：知道剥头皮和马丁，网格是什么样子的？这个27216的杠杆是1:10，感觉不会像那些1:400之类的大杠杆一样的操作吧？ 12 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
论坛好像很少人讨论哪个信号源比较好？...
分析了一下27216这个信号，发现胜率很高，基本上没有亏损单，第一印象就是扛单型，不过只要资金足够雄厚，这也无可非议，嘿嘿。。。
然后回放交易记录，看看下单的点位和出场点位，结果发现类似网格，猜想是用下单 EA 辅助下单，然后手工平仓。
附上该账户5月至7月的交易回放，供大家参考：
马丁、网格、拔头皮都不能跟的呵~~唯一可以考虑的是趋势跟随策略。不过无论何种信号，主动权都不在自己手里，这是要想明白的
你现在跟那个信号？
知道剥头皮和马丁，网格是什么样子的？
这个27216的杠杆是1:10，感觉不会像那些1:400之类的大杠杆一样的操作吧？