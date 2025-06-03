指标: 跨周期布林线指标

跨周期布林线指标:

跨周期布林线指标，在当前图表上显示大周期的布林线，比如在M30图表上显示日线的布林线。

跨周期布林线指标

作者： Ziheng Zhuang

 

非常感谢你的分享，非常实用的指标。

有个不请之请，这个指标可否能自动跨周期上一级别的配置呢？

例如：当前为H1,则跨周期配置为H4；

          当前为H4,则跨周期配置为D1；

         当前为D1,则跨周期配置为W1；

以此类推！

万分期待你的答复！

 
      if(Period()==1)TimeFrame =5;
      else if(Period()==5)TimeFrame =15;
      else if(Period()==15)TimeFrame = 30;
      else if(Period()==30)TimeFrame=60;
      else if(Period()==60)TimeFrame=240;
      else if(Period()==240)TimeFrame = 1440;
      else if(Period()==1440)TimeFrame = PERIOD_W1;
      else if(Period()>=PERIOD_W1)TimeFrame = PERIOD_MN1;

修改好了，见附件。

您好，请问布林线能不能单独一个指标窗口？
 
lijinx:
您好，请问布林线能不能单独一个指标窗口？


可以修改代码后放在附图，但是没有意义，布林线最好放在主图。

 
您好，你是如何在mt4上实现多周期判断的呢，我试过引用不同周期的指标，发现取不到值，比如我取布林带m1和m5的值，当前是m1时，就取不到m5
 
jianqing30:
您好，你是如何在mt4上实现多周期判断的呢，我试过引用不同周期的指标，发现取不到值，比如我取布林带m1和m5的值，当前是m1时，就取不到m5


iCustom(...)中有timeframe参数，研究下

 

有点意义！

我把5分钟改为显示1H的

 
有mt5的吗
 
你好，请问这个指标有MT5的版本嘛？这个指标很不错，谢谢！
 
能帮我写个MT4指标吗，如图这样，30分中周期，方框是日k的实体部分，不包含影线
