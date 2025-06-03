指标: 跨周期布林线指标
非常感谢你的分享，非常实用的指标。
有个不请之请，这个指标可否能自动跨周期上一级别的配置呢？
例如：当前为H1,则跨周期配置为H4；
当前为H4,则跨周期配置为D1；
当前为D1,则跨周期配置为W1；
以此类推！
万分期待你的答复！
Jinxiong Yuan:
if(Period()==1)TimeFrame =5; else if(Period()==5)TimeFrame =15; else if(Period()==15)TimeFrame = 30; else if(Period()==30)TimeFrame=60; else if(Period()==60)TimeFrame=240; else if(Period()==240)TimeFrame = 1440; else if(Period()==1440)TimeFrame = PERIOD_W1; else if(Period()>=PERIOD_W1)TimeFrame = PERIOD_MN1;
修改好了，见附件。
附加的文件：
Bandsjmtf2-1.mq4 10 kb
您好，请问布林线能不能单独一个指标窗口？
lijinx:
可以修改代码后放在附图，但是没有意义，布林线最好放在主图。
您好，你是如何在mt4上实现多周期判断的呢，我试过引用不同周期的指标，发现取不到值，比如我取布林带m1和m5的值，当前是m1时，就取不到m5
jianqing30:
iCustom(...)中有timeframe参数，研究下
有点意义！
我把5分钟改为显示1H的
有mt5的吗
你好，请问这个指标有MT5的版本嘛？这个指标很不错，谢谢！
跨周期布林线指标:
跨周期布林线指标，在当前图表上显示大周期的布林线，比如在M30图表上显示日线的布林线。
作者： Ziheng Zhuang