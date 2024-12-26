MT5中怎样快速地回到过去某一个时间段的K线图上?

如题：

       现在是2020年5月，比方说想看一下2010年的EURUSD的1小时的K线图，怎样快速地回去呢？

iBarShift函数

怎么用呢？本人编程小白一个，能详细说明一下吗？

估计你是想直接在图面上跳转到过去的某个时间点吧？

在图面上敲键盘的回车键，然后在图表的左下角出现一个输入框，然后在其中输入指定的日期，或者日期+时间，再敲下回车键，就可以跳转过去。

比如输入  2020.01.05 14:30  再敲回车键，就跳转到那个位置


除了输入指定日期外，还可以输入品种名称：

比如输入 EURUSD, 就改变当前图表的品种为EURUSD。

比如再输入 M5，就把图表周期改成 M5。

这种改变图表周期的也可以输入分钟数5，15,30,60,240，或者对应输入M5,M15,M30,H1,H4也可以。

已经会弄了。真的非常感谢您

如果编程的话，用 ChartNavigate  函数，文档是：https://www.mql5.com/en/docs/chart_operations/chartnavigate
