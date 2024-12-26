MT5中怎样快速地回到过去某一个时间段的K线图上?
如题：
现在是2020年5月，比方说想看一下2010年的EURUSD的1小时的K线图，怎样快速地回去呢？
谢谢！
iBarShift函数
怎么用呢？本人编程小白一个，能详细说明一下吗？
非常感谢！
估计你是想直接在图面上跳转到过去的某个时间点吧？
在图面上敲键盘的回车键，然后在图表的左下角出现一个输入框，然后在其中输入指定的日期，或者日期+时间，再敲下回车键，就可以跳转过去。
比如输入 2020.01.05 14:30 再敲回车键，就跳转到那个位置
除了输入指定日期外，还可以输入品种名称：
比如输入 EURUSD, 就改变当前图表的品种为EURUSD。
比如再输入 M5，就把图表周期改成 M5。
这种改变图表周期的也可以输入分钟数5，15,30,60,240，或者对应输入M5,M15,M30,H1,H4也可以。
再比如,接下来同时输入 GBPUSD,D1 就能改变同时图表的品种和周期。
怎么用呢？本人编程小白一个，能详细说明一下吗？

非常感谢！
非常感谢！
学会看上边的文档选项卡，里边有函数详细的参数和使用示例，授人以鱼不如授人以渔，自己学会的比我全告诉你的记得更牢
已经会弄了。真的非常感谢您确
确实非常快速
