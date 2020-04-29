关于MT5 回测的问题

你好    我想问两个关于MT5 回测的问题：

            1、回测中的“转寄”是什么意思？ 有什么作用？  见附件1

   

           2、多货币对回测，为什么可视化只有一个回测窗口？  见附件2


      部分源码如下：

#property copyright "Copyright 2016, Dmitrievsky Max."

#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/dmitrievsky"

#property version   "1.01"

#property strict


#include <Trade\Trade.mqh>        

#include <Trade\PositionInfo.mqh> 

#include <Trade\AccountInfo.mqh>


CTrade            m_Trade;

CPositionInfo     m_Position;

CAccountInfo myaccount;

CPositionInfo myposition;


input int spread=35;      //Spread deviations in points (between synthetic and base pair)

input long delay=1000;    //Delays in milliseconds (between synthetic and base pair)

input int checkout=5000;  //Check signal every (ms)

input string ettings="MONEY MANAGEMENT SETTINGS";

input string SymbolSuffix="";

input int MaximumSpread = 30;

input int StopLoss=250;

input double MaximumRisk=0.01;


int PricesDOM = 5;

double MedianEURUSD, MedianGBPUSD, MedianEURGBP, MedianSynthetic, 

       Diff, EURdiff, GBPdiff, GBPsynthetic, EURsynthetic, 

       DiffMax, DiffMin, EurDiffMax, EurDiffMin, GbpDiffMax, GbpDiffMin; 

long msTime,esTime,gsTime,mEur,mGbp,mEurGbp,timeDiff,timeEurDiff,timeGbpDiff;


MqlTick tickEUR,tickGBP,tickEURGBP;



int OnInit()

  {

   

   EventSetMillisecondTimer(checkout);  

//---

   GetSymbolByName("EURUSD"+SymbolSuffix);  //выбираем символы в "обзоре рынка" если они отсутствуют

   GetSymbolByName("GBPUSD"+SymbolSuffix);

   GetSymbolByName("EURGBP"+SymbolSuffix);



        

但是这个有显示了2个图表，求解



 

1. “转寄” -- 这个翻译不准确，应该是“跳转”，点击之后，跳到后面的日期。通常用于测试过程中快速跳转到指定的位置

2. 多币种是否所有品种图表都显示，一般来说只要把品种选入到的“数据窗口”，应该有图表显示的，你那个没有显示其他品种图表，具体要看代码。

 
1. “转寄” -- 这个翻译不准确，应该是“跳转”，点击之后，跳到后面的日期。通常用于测试过程中快速跳转到指定的位置

2. 多币种是否所有品种图表都显示，一般来说只要把品种选入到的“数据窗口”，应该有图表显示的，你那个没有显示其他品种图表，具体要看代码。




  好的  谢谢了 。我现在还有一个棘手的问题就“延迟”到底是接收报价有延迟，还是下单有延迟。 我现在就是测试一个EA，我选延迟=0则测试效果很好。但是如果选择316ms（系统测试我的本机延迟）就是亏损的。哪怕我选延迟为1ms 也是亏损的。 天差地别。  谢谢




如果选择有延迟 1ms





我的交易逻辑是盈利15美金时平仓，当选延迟=0时，平仓结果盈利在15美元左右。 但是选延迟=1ms时，平仓结果盈利不等于15美金而是负数。好巧基本是都是负数。 请帮我解答，万分感谢

 

这个所谓的“延迟””就是模拟我们实际交易中的交易执行所消耗的时间，这中间可能存在滑点。

EA本地发送指令，通过终端，再通过网络，发送到服务器，服务器再返回结果给终端，这个过程是需要时间的，在这个过程中，实际的价格可能发生了微小的变化，因而实际的交易可能存在滑点。

这些微小的滑点积累下来，就导致本来微薄的利润变成了最终的亏损。

