指标: MT4版本三线RSI指标

MT4版本三线RSI指标，根据通达信公式改编。

MT4版本三线RSI指标

作者： Ziheng Zhuang

 
我打开怎么没用横线啊
 
我打开怎么没用横线啊

不知道你为什么没有

你可以尝试手动添加, 如下图:


 
怎么添加进运行图里面？谢谢！
