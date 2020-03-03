求大神指点
本人小白，我要开个真实帐号用。怎么开呀？我用MT4软件注册，半天了不出来帐号！！！！
急急急，，江湖求助啊
zjkcxf8888:
Find a Server by the Broker's Name:
https://www.mql5.com/en/forum/214820
zjkcxf8888:真是账户的开设要么通过平台所在官网提供的CRM入口进行开，要么就是通过官网的开户链接提交资料后，经审核通过后给你下发邮件。直接在mt客户端是无法开建真实账号的
这个是一个平台的开户链接，你直接打开就到开户页面，开户免费赠送20美金，可以稍微玩一下
|https://secure.horsegroup.top/zh/ib/links/go/3434
zjkcxf8888:吃葡萄不知道去哪摘🙈🙈上平台官网
zjkcxf8888:
到FX110，选择FCA监管的，运营历史悠久，口碑良好的平台。