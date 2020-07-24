新版MetaTrader 4平台build 1260
终于出新版本了。
不知道这个版本具体解决了什么问题。
Where is the download address for MetaTrader 4? 2 days to find
download MT4 from the broker website (any broker who is supporting MT4).
从经纪人网站（支持MT4的任何经纪人）下载MT4。
Where to download
from the broker's website.
从任何经纪人的网站（支持MT4的经纪人；很多经纪人都具有MT4和网站）。
到底还是需要不断更新
本人钻学MT4后又钻学MT5 现基本都可以把自己的思路写成工具 无论指标还是EA 总结得出：
1、MT4属于稳定的版本， MT5貌似有点好高骛远.....；
2、同样的东西，在MT4毫无错误的得以显示，而到了MT5感觉简单的东西搞复杂了，字符增加近一倍，方可无措编译，可实际显示却依然不尽人意......；
3、MT5中，初始化里面一旦引入有多数组多元素多重计算的较为复杂的函数后，初始化基本就是100%不成功，若将此函数直接放入OnCalculate里面更是不予计算。因此自定工具非得通过切换一下周期方可计算显示；
4、尤其是引入较多自定指标后，MT4对于同品种同时打开多周期的多个图表时，各自显示一切正常，而到了MT5会莫名的有相互"打架"的现象;
5、MT5中，貌似OnInit()和OnDeinit(const int reason)会相互矛盾，刚刚初始化的东西偶尔会被OnDeinit干掉；
6、尤其是简单的外汇现货交易，MT4已经十分完美，对于MT5个人愚见属于有画蛇添足的方面，对于自定指标和EA来说，同样的东西，MT5相对于MT4，反而会耗用翻倍的内存，当然也许是本人学艺不精，导致错误胡说了！
最后建议：永久保留MT4。或者将MT5分为AB两版 ,一版就沿用原来的MT4足以应对外汇现货交易。一版着重于股票等复杂性交易。否则，融合在一起 反而导致MT5远没有MT4流畅了。
比如:对于止损或拟锁 ，提前预估最大回撤，需要估算最大亏损额度时:
//-------------------------------------------------------------------------------------
于MT4：
double Gua_Kui(string pm) { int cnt,i, b=0,s=0; double BOpen[50]={0}, SOpen[50]={0}, Kui=0, kuiB=0, kuiS=0, YDE=MarketInfo(pm,MODE_TICKVALUE), Poi=MarketInfo(pm,MODE_POINT); string Bcom[50]={""}, Scom[50]={""}; for(cnt=OrdersTotal()-1;cnt>=0;cnt--) { if(OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)==false) break; { if(OrderSymbol()==pm) { if(OrderStopLoss()!=0) { if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_BUYLIMIT ) kuiB=kuiB+(OrderOpenPrice()-OrderStopLoss())/Poi*OrderLots()*YDE; if(OrderType()==OP_SELL || OrderType()==OP_SELLLIMIT) kuiS=kuiS+(OrderStopLoss()-OrderOpenPrice())/Poi*OrderLots()*YDE; } if(OrderType()==OP_SELLSTOP) { Bcom[b]=OrderComment(); BOpen[b]=OrderOpenPrice(); b++; } if(OrderType()==OP_BUYSTOP) { Scom[s]=OrderComment(); SOpen[s]=OrderOpenPrice(); s++; } } } } for(i=0;i<b;i++) { for(cnt=OrdersTotal()-1;cnt>=0;cnt--) { if(OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)==false) break; if(OrderSymbol()==pm && OrderStopLoss()==0 && OrderTicket()==StringToInteger(Bcom[i])) { if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_BUYLIMIT) kuiB=kuiB+(OrderOpenPrice()-BOpen[i])/Poi*OrderLots()*YDE; } } } for(i=0;i<s;i++) { for(cnt=OrdersTotal()-1;cnt>=0;cnt--) { if(OrderSelect(cnt, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES)==false) break; if(OrderSymbol()==pm && OrderStopLoss()==0 && OrderTicket()==StringToInteger(Scom[i])) { if(OrderType()==OP_SELL || OrderType()==OP_SELLLIMIT) kuiS=kuiS+(SOpen[i]-OrderOpenPrice())/Poi*OrderLots()*YDE; } } } Kui=kuiB+kuiS; return(Kui); } //-------------------------------------------------------------------------------------
于MT5：
double Gua_Kui(string pm) { int cnt,i, b=0,s=0; double BOpen[50]={0}, SOpen[50]={0}, Kui=0, kuiB=0, kuiS=0; double YDE=SymbolInfoDouble(pm,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE), Poi=SymbolInfoDouble(pm,SYMBOL_POINT); string Bcom[50]={""}, Scom[50]={""}; for(cnt=PositionsTotal()-1;cnt>=0;cnt--) { if(PositionGetSymbol(cnt)==pm && PositionGetDouble(POSITION_SL)!=0) { if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_BUY) kuiB=kuiB+(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)-PositionGetDouble(POSITION_SL))/Poi*PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)*YDE; if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_BUY) kuiS=kuiS+(PositionGetDouble(POSITION_SL)-PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN))/Poi*PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)*YDE; } } for(cnt=OrdersTotal()-1;cnt>=0;cnt--) { if(OrderGetTicket(cnt)>0) { if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==pm) { if(OrderGetDouble(ORDER_SL)!=0) { if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT) kuiB=kuiB+(OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN)-OrderGetDouble(ORDER_SL))/Poi*OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL)*YDE; if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT) kuiS=kuiS+(OrderGetDouble(ORDER_SL)-OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN))/Poi*OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL)*YDE; } if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_SELL_STOP) { Bcom[b]=OrderGetString(ORDER_COMMENT); BOpen[b]=OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN); b++; } if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_STOP) { Scom[s]=OrderGetString(ORDER_COMMENT); SOpen[s]=OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN); s++; } } } } for(i=0;i<b;i++) { for(cnt=PositionsTotal()-1;cnt>=0;cnt--) { if(PositionGetSymbol(cnt)==pm && PositionGetDouble(POSITION_SL)==0 && PositionGetInteger(POSITION_TICKET)==StringToInteger(Bcom[i])) { if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_BUY) kuiB=kuiB+(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)-BOpen[i])/Poi*PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)*YDE; } } for(cnt=OrdersTotal()-1;cnt>=0;cnt--) { if(OrderGetTicket(cnt)>0) { if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==pm && OrderGetDouble(ORDER_SL)==0 && OrderGetInteger(ORDER_TICKET)==StringToInteger(Bcom[i])) { if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_LIMIT) kuiB=kuiB+(OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN)-BOpen[i])/Poi*OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL)*YDE; } } } } for(i=0;i<s;i++) { for(cnt=PositionsTotal()-1;cnt>=0;cnt--) { if(PositionGetSymbol(cnt)==pm && PositionGetDouble(POSITION_SL)==0 && PositionGetInteger(POSITION_TICKET)==StringToInteger(Scom[i])) { if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_SELL) kuiS=kuiS+(SOpen[i]-PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN))/Poi*PositionGetDouble(POSITION_VOLUME)*YDE; } } for(cnt=OrdersTotal()-1;cnt>=0;cnt--) { if(OrderGetTicket(cnt)>0) { if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==pm && OrderGetDouble(ORDER_SL)==0 && OrderGetInteger(ORDER_TICKET)==StringToInteger(Scom[i])) { if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_SELL_LIMIT) kuiS=kuiS+(SOpen[i]-OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN))/Poi*OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_INITIAL)*YDE; } } } } Kui=kuiB+kuiS; return(Kui); } //-------------------------------------------------------------------------------------
以上仅属个人愚见，不对之处，敬请谅解，且望予以指正，十分感谢！
xiaoqiang Wang:
到底还是需要不断更新
本人钻学MT4后又钻学MT5 现基本都可以把自己的思路写成工具 无论指标还是EA 总结得出：
1、MT4属于稳定的版本， MT5貌似有点好高骛远.....；
2、同样的东西，在MT4毫无错误的得以显示，而到了MT5感觉简单的东西搞复杂了，字符增加近一倍，方可无措编译，可实际显示却依然不尽人意......；
3、MT5中，初始化里面一旦引入有多数组多元素多重计算的较为复杂的函数后，初始化基本就是100%不成功，若将此函数直接放入OnCalculate里面更是不予计算。因此自定工具非得通过切换一下周期方可计算显示；
4、尤其是引入较多自定指标后，MT4对于同品种同时打开多周期的多个图表时，各自显示一切正常，而到了MT5会莫名的有相互"打架"的现象;
5、MT5中，貌似OnInit()和OnDeinit(const int reason)会相互矛盾，刚刚初始化的东西偶尔会被OnDeinit干掉；
6、尤其是简单的外汇现货交易，MT4已经十分完美，对于MT5个人愚见属于有画蛇添足的方面，对于自定指标和EA来说，同样的东西，MT5相对于MT4，反而会耗用翻倍的内存，当然也许是本人学艺不精，导致错误胡说了！
最后建议：永久保留MT4。或者将MT5分为AB两版 ,一版就沿用原来的MT4足以应对外汇现货交易。一版着重于股票等复杂性交易。否则，融合在一起 反而导致MT5远没有MT4流畅了。
您说的对，引入复杂运算MT5确实跟你描述的一样，
初始化烂、得不断切换周期、有时候甚至连切换周期都显示不出来，我也被这样的毛病纠结了好几年。
因此MT5一直都是拿来玩玩。
16G内存 i7主板的电脑 就打开MT4 MT5总共三个客户端 别的程序都没开
今晚这行情 MT5多个单情况下的EA 在设置损盈平仓等方面跟手动一样慢
MT4一样的多个单流畅得很 点到眨眼完成各个操作
总结 MT5太...
到底还是需要不断更新
本人钻学MT4后又钻学MT5 现基本都可以把自己的思路写成工具 无论指标还是EA 总结得出：
1、MT4属于稳定的版本， MT5貌似有点好高骛远.....；
2、同样的东西，在MT4毫无错误的得以显示，而到了MT5感觉简单的东西搞复杂了，字符增加近一倍，方可无措编译，可实际显示却依然不尽人意......；
3、MT5中，初始化里面一旦引入有多数组多元素多重计算的较为复杂的函数后，初始化基本就是100%不成功，若将此函数直接放入OnCalculate里面更是不予计算。因此自定工具非得通过切换一下周期方可计算显示；
4、尤其是引入较多自定指标后，MT4对于同品种同时打开多周期的多个图表时，各自显示一切正常，而到了MT5会莫名的有相互"打架"的现象;
5、MT5中，貌似OnInit()和OnDeinit(const int reason)会相互矛盾，刚刚初始化的东西偶尔会被OnDeinit干掉；
6、尤其是简单的外汇现货交易，MT4已经十分完美，对于MT5个人愚见属于有画蛇添足的方面，对于自定指标和EA来说，同样的东西，MT5相对于MT4，反而会耗用翻倍的内存，当然也许是本人学艺不精，导致错误胡说了！
最后建议：永久保留MT4。或者将MT5分为AB两版 ,一版就沿用原来的MT4足以应对外汇现货交易。一版着重于股票等复杂性交易。否则，融合在一起 反而导致MT5远没有MT4流畅了。
比如:对于止损或拟锁 ，提前预估最大回撤，需要估算最大亏损额度时:
//-------------------------------------------------------------------------------------
于MT4：
于MT5：
以上仅属个人愚见，不对之处，敬请谅解，且望予以指正，十分感谢！
MetaTrader 4更新将于2020年1月24日，星期五，进行发布。此次更新提供了错误修复和性能改进。
新版本将通过实时更新系统获得。