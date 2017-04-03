如何用免费的本地mt4跟单ea实现远程网络多账户跟单
“比如信号跟单你资金量必须大于信号源的资金量，跟单数量不能自如控制” —— 胡扯！
关于MetaTrader 4和MetaTrader 5交易信号的一般资料
管理资金，或者如何选择交易量？
订阅者将会投入多少资金来参与由“信号服务”触发的交易，这是最为关键的问题之一。在解决这个问题时，我们遵守前面提到的原则 - 为每个参与者提供最大程度的保护。因此，我们给订阅者提供了一个安全的解决方案。
当启用终端中的信号并订阅其中之一时，订阅者要选择将多少比例的帐户资金来进行跟单。设置订阅者和提供者的持仓交易量比例，我们有另外一种解决方案。但这种方案无法确保订阅者帐户资金的安全。例如，假设信号提供者的帐户资金有$30000，而订阅者只有$10000，并且选择的资金使用比例为1:1。这种情况下，如果信号提供者的持仓较大，他将有足够的资金忍受暂时的回撤，但是订阅者将很可能会爆仓。更糟糕的情况是：如果信号提供者的资金突然变化（入金或出金），但是之前设定的比例却没有随之改变。
为了避免这类情况，我们决定在信号服务触发的交易中，使用基于部分账户资金百分比的算法。这个算法非常复杂，因为要考虑存款的货币单位，货币之间的转换和帐户杠杆。
让我们来看一个使用资金管理算法的例子：
- 信号提供者：账户资金为15000美元，杠杆1:100
- 订阅者1：帐户资金为40000欧元，杠杆1:200，资金使用比例50%
- 订阅者2：帐户资金为5000欧元，杠杆1:50，资金使用比例35%
- 欧元兑美元汇率为1.2700
计算提供者和订阅者的持仓交易量比例：
- 考虑订阅者使用的资金比例，以百分比形式确定的相对比例为：
订阅者1： (40 000 *0.5) / 15 000 = 1.3333 (133.33%)
订阅者2：(5 000 * 0.35) / 15 000 = 0.1166 (11.66%)
- 考虑帐户杠杆后：
订阅者1： 订阅者1的杠杆(1:200)要大于提供者的杠杆(1:100)，因此不会对杠杆进行修正
订阅者2：0.1166 * (50 / 100) = 0.0583 (5.83%)
- 在计算中考虑货币的汇率：
订阅者1：1.3333 * 1.2700 = 1.6933 (169.33%)
订阅者2：0.0583 * 1.2700 = 0.0741 (7.41%)
- 舍入后的总百分比值（使用一个多步骤的算法）：
订阅者1：比例为160%或者1.6
订阅者2：比例为7%或者0.07
因此，在这些条件下，信号提供者的1手交易量将被复制为：- 对于订阅者1的帐户，其交易量大小就为1.6手
- 对于订阅者2的帐户，其交易量大小就为0.07手
请注意，不要将被使用资金的百分比值和实际的持仓交易量比例混淆起来。交易终端允许以百分比的形式设置帐户入金资金。这个值用来参与计算持仓交易量大小比例。这个数据会被记录在日志中，并以如下形式展现：
订阅者1：
2012.11.12 13:33:23 信号 '1277190'：根据帐户结余和杠杆比例确定的交易量大小转换百分比，新值为160%
2012.11.12 13:27:55 信号 '1277190'： 信号提供者帐户余额15000.00 USD，杠杠1:100；订阅者帐户余额40000.00 EUR，杠杆1:200
2012.11.12 13:27:54 信号 '1277190'：资金管理：使用50%的余额，权益限制：0.00 EUR，点差/滑点：1.0
订阅者2：
2012.11.12 13:33:23 信号 '1277191'：根据帐户结余和杠杆比例确定的交易量大小转换百分比， 新值为7%
2012.11.12 13:27:55 信号 '1277191'：信号提供者帐户余额15000.00 USD，杠杆 1:50；订阅者帐户余额5000.00 EUR，杠杆1:50
2012.11.12 13:27:54 信号 '1277191'：资金管理：使用35%的余额，权益限制： 0.00 EUR，点差/滑点：1.0
版主的举例并不能证明跟单手数能自如控制。
比如 如果用户希望一直是信号的交易量的1.5倍，信号开 1手，用户开1.5，就这个问题按照资金比例开仓就解决不了。
为何要固定比例呢？ 站在订阅这角度，如果我现在亏损了，显然不希望一直用固定比例跟单。比如我一开始比较乐观，对方开1手，我也开1手，但是一段时间下来我亏损了，我想降低手数，怎么办呢？当然你会说调节比例啊，现在这种情况下你不需要调节了，系统帮你自动换算了。如果我盈利了，按照通常来说盈利情况下完全是可以根据资金的增长增加开仓量的，盈利时你也比较开心，系统自动帮你计算了，增加了开仓量。但是有些人觉得我要保守一点，我不希望增加开仓量，那么你可以去调节那个资金使用比例，或者去出金吧！
现在的方式很合理，能够较好的处理各种情况。至于你说的固定手数比例，这种方式唯有满足了希望固定同跟单者开仓量比例的一部分用户的需求，但缺点是很明显的。
多谢！
版主说的有道理。
关于这个问题，我其实希望有个手数比例 ，MQL5跟单系统其实是折算出来这个跟单手数比例，这个比例其实一定条件下是固定的。
对此还有疑问的，具体参见帖子 https://www.mql5.com/zh/forum/32357#comment_949664
请问美分账户可以跟美元订阅信号吗
在这里说网络跟单肯定会想到本站的信号源跟单，但是信号跟单没有跟单ea的设置灵活，比如信号跟单你资金量必须大于信号源的资金量，跟单数量不能自如控制等等。如果你想给你固定的客户跟单，又不想让别人偷偷跟单，那么你可以考虑下本方法了！现在本地跟单ea已经不是什么稀有东西，但想给朋友或者客户的账户跟单的话就要使用网络跟单程序，这类程序大部分是需要花钱购买的。这里有个小技巧不知你是否想到过：首先在喊单的电脑账户运行本ea，并关联一个模拟账户（最好是能长期使用的），然后把模拟账户的跟单观摩密码告诉想跟单的人，他们自己在电脑打开两个账户，用你的模拟账户的观摩密码作为喊单ea运行 账户，自己的账户作为跟单账户，目标实现！(当然你可以不用模拟账户作为中转，直接告诉跟单者你账户的观摩密码也是可以，而且速度应该是更快的，但是有的平台不能设观摩密码或者你不想公布的账户的资金情况，想财产保密就可以用此方法来实现） 本地mt4跟单ea的附件我不知这个网站怎么上传，可以自己上网搜索下就有。
