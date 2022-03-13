请教如何复制信号??
请教大家怎么样复制啊?
tz2016:
点击订阅，付款，然后本地设置同步即可。
参考。
如何订阅交易信号
该服务提供了海量信号可供订阅。如何选择最恰当的呢? 如何订阅信号 订阅信号十分容易。需要两类账户: 一个 MetaTrader 4 或 MetaTrader 5 交易账户以及一个 MQL5 社区 账户。 进入交易终端设置，并在 "社区" 栏块中指定 MQL5 账户: 现在，您既可以直接从交易终端里，也可以在 MQL5.com 网站上订阅信号。 从展列里选择一个信号。可以选择直接从列表里，或者信号详情页面里订阅。点击 "订阅..." 并在出现的窗口中确认订阅。 订阅控制 终端检测到 JohnSmith 的账户已订阅了 "My trade" 信号, 订阅截止日期是 - 2014.09.28, 跟单启动。 跟单参数: 使用 5% 存款额, 无最小净值限制, 允许滑点为 0.5 点...
jingcheng1989:
订阅信号是需要付费的，你先用visa卡给你的账户进行充值，充值后你在网站上挑选信号源，你的平台是mt4你就选mt4信号源，你的平台是mt5你就选mt5信号源，然后记住信号源的名称，再到mt4或者mt5交易软件，然后点击工具→选项→社区登录你的mql5社区账户，再到软件下方的信号栏找到你要订阅的信号源名称，点击订阅，这时会自动从你绑定的社区账户里扣除订阅费。就可以订阅成功了。
如何设置交易量大小？我的都是0.01手，没法增大
13839897717:
应该是默认按照净值跟单，因为账户金额较小，匹配下来就只能是0.01
可以尝试其他的开放社区，可以设置跟单比例，最小跟单手数，账户止损等
tz2016:
可以看看klipc跟单，实盘信号，直接关联自己的账户点击跟单，设置跟单比例，即可跟单
请问如果是模拟信号，用实盘可以跟模拟信号吗？
Minkai Yang #:英文的 看不懂呀
