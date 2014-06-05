请教大家：无客户端订阅怎么使用？
肯定必须一定要登陆上你的账号！！
新版MT4可以使用虚拟云托管服务来挂EA、订阅信号等了。当然，这都是要付费的。
https://www.mql5.com/zh/forum/31443
luenbo:那个无客户端订阅 之后，登陆MT4之后就可以自动跟单吗？谢谢咯
肯定必须一定要登陆上你的账号！！
肯定必须一定要登陆上你的账号！！
我用“无客户端”订阅了信号，终端中也能收到信号，也能设置百分率什么的，但就是不能同步，信号源做单，我什么反应也没有，这是怎么回事？求高手指点
subscribe without terminal 或者 无客户端订阅：
这仅仅指你可以通过网站来触发订阅行为，你还是得到客户端中来进设置信号订阅相关的参数。此选项仅代表你可以稍后再下载登陆客户端而已。
sanyunzha:看日志吧，看看是什么错误！
我用“无客户端”订阅了信号，终端中也能收到信号，也能设置百分率什么的，但就是不能同步，信号源做单，我什么反应也没有，这是怎么回事？求高手指点
我用“无客户端”订阅了信号，终端中也能收到信号，也能设置百分率什么的，但就是不能同步，信号源做单，我什么反应也没有，这是怎么回事？求高手指点
luenbo:网站订阅了之后，客户端查找不到订阅的信号，是什么原因？已经不设置过滤，显示所有新号了
subscribe without terminal 或者 无客户端订阅：
这仅仅指你可以通过网站来触发订阅行为，你还是得到客户端中来进设置信号订阅相关的参数。此选项仅代表你可以稍后再下载登陆客户端而已。
luenbo:
看日志吧，看看是什么错误！
看日志吧，看看是什么错误！
谢谢指点，能做了
目前使用的平台屏蔽了MT4信号的功能，请问可以通过无客户端订阅来使用此功能吗？
订阅之后，开着MT4账号可以自动跟单了吗？谢谢咯