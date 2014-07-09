新版MetaTrader 4客户端Build 654：虚拟主机，网络请求和来自MQL应用的信号工作
新版MetaTrader 4 客户端 build 654已经在 MetaQuotes演示服务器发布。它包括如下变化：
许多交易人想要安排客户端可靠的全天候运转，包括活动的自动交易或下面的交易信号。其中一种可能的解决方案就是使用VPS服务器。然后，实施可靠提供商，以及学习所有配置和付款详情，需要其他的技巧和时间。现在，我们不再需要VPS服务器了。
虚拟主机云 是一个位于全世界的服务器网络，支持特殊版的MetaTrader客户端。选择适当的位置，服务计划，付款和同步化，一切都是自动完成。您只需完成5步用最少的网络延迟租到您程序端到您交易商交易服务器的虚拟副本并直接从MetaTrader 4选择最合适的服务计划。
虚拟主机向导可以通过选择您账户快捷菜单的“注册虚拟服务器”命令来启动。
第一个对话框简单描述说明了虚拟主机操作的重点。
点击下一步以后，出现MQL5.community授权窗口。如果您已经拥有账户，请输入您的登录名和密码。否则，创建一个新账户。如果在程序端设置中已经指定了现有登录名和密码，这步可以跳过。
在下一阶段，您准备好迁移到虚拟副本的环境。
如果您确定您的程序端已做好复制准备并已经阅读规则，勾选选项“我同意‘准备交易账户迁移到虚拟主机’的规则”并点击下一步。
向导会自动扫描全部接入点并提供给您最合适的服务器的列表。
每个服务器表格中都显示下面的数据：
选择最合适的服务器之后，点击下一步。下一个窗口包括可用的服务计划。
选择最合适的服务计划，勾选选项“我同意虚拟主机服务规则”并且如有必要在“以充足资金和程序端活动自动更新订阅”选项也同样勾选。点击下一步进入最后一步。
租用登记完成。
现在，您只需选择数据迁移模式和确定迁移时间（您可以选择现在迁移或推迟迁移）。做完最终调整后，点击完成。
出现在导航窗口的管理服务器的附加点允许您：
打开新账户的第一步就是选择连接的交易服务器。该窗口允许您选择一个推荐的服务器或添加一个新服务器。
选择服务器后，点击下一步。
账户类型在下一个窗口选择。在这里您可以设置现有交易账户详情或开始创建一个新账户。
点击下一步。如果您想要创建新账户，下一步就是指定个人信息。
填写所有必填字段，勾选“我同意订阅您的简讯”并点击下一步。
新创建的账户注册在指定的服务器。然后，会显示其信息。
点击完成后，新创建的账户会自动连接交易服务器。它也显示在导航窗口的账户部分。如果您在这个窗口点击取消，不会连接交易服务器并且账户也不会添加到导航窗口，虽然它已经创建。稍后您可以使用账户信息连接服务器。
平铺窗口是允许用户有效地放置几个打开的图表来进行工作的最广泛的使用方法。在这种模式下，窗口彼此相接的显示，允许您在多图表下监控价格的变化。该功能会实现如下变化：
新功能允许任何自动交易与第三方网站交换数据，执行基于最新新闻和市场评论的交易，实施分析，生成和发布自动报告，读取最新报价和做之前只能通过使用第三方问题可靠性的DLLs才能实现的许多其他事情。新功能对于交易人是绝对安全的，因为他们能够管理程序访问的可信网站列表。
WebRequest功能使用GET和POST请求从网站接收和发送数据。 若要允许MQL4程序执行该请求，启用平台设置中的“WebRequest 用于所列URL”选项并手动输入可信网站的URLs。
出于安全考虑，该选项默认禁止。
现在，您可以接收信号列表，根据自己的标准对其进行评估，选择最好的信号，并从MQL4程序自动订阅。事实上，这意味着新种类自动交易的出现会定期检查可用信号，并订阅一个目前最适合的信号。
要做到这一点，新的函数家族已被添加到MQL4语言：
默认情况下，出于安全考虑，自动交易不允许更改信号设置。要启用该功能，在EA交易设置中勾选“允许更改信号设置”选项。
修正论坛和崩溃日志中报告的错误。