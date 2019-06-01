老师好 大家好 刚踏进外汇多多关照 老师 大神帮我改一下 在MT4主图 用
DRAWGBK(C>0, RGB(50,60,250),RGB(17,21,89),0);
H1:=MAX(GETPRICE('YCLOSE'),GETPRICE('HIGH'));
L1:=MIN(GETPRICE('YCLOSE'),GETPRICE('LOW'));
P1:=H1-L1;
阻力:=L1+P1*7/8,COLORGREEN;
支撑:=L1+P1*0.5/8,COLORRED;
中线:=(支撑+阻力)/2,COLORWHITE,POINTDOT;
V11:=3*SMA((C-LLV(L,55))/(HHV(H,55)-LLV(L,55))*100,5,1)-2*SMA(SMA((C-LLV(L,55))/(HHV(H,55)-LLV(L,55))*100,5,1),3,1);
趋势线:EMA(V11,3),LINETHICK2,COLORMAGENTA;
V12:=(趋势线-REF(趋势线,1))/REF(趋势线,1)*100;
STICKLINE1(趋势线<11,趋势线,11,5,0),COLORYELLOW;//准备买入:
AA:=(趋势线<11) AND FILTER((趋势线<=11),15) AND C<中线;
BB0:=REF(趋势线,1)<11 AND CROSS(趋势线,11) AND C<中线;
BB1:=REF(趋势线,1)<11 AND REF(趋势线,1)>6 AND CROSS(趋势线,11);
BB2:=REF(趋势线,1)<6 AND REF(趋势线,1)>3 AND CROSS(趋势线,6);
BB3:=REF(趋势线,1)<3 AND REF(趋势线,1)>1 AND CROSS(趋势线,3);
BB4:=REF(趋势线,1)<1 AND REF(趋势线,1)>0 AND CROSS(趋势线,1);
BB5:=REF(趋势线,1)<0 AND CROSS(趋势线,0);
BB:=BB1=1 OR BB2=1 OR BB3=1 OR BB4=1 OR BB5=1;
STICKLINE1(BB=1 AND C<中线,11,50,3,0),COLORRED;//下单买入:
DRAWICON(BB=1 AND C<中线,55,1);
DRAWTEXT(BB0,60,'★买'),COLORRED;
DRAWTEXT(AA,16,'准备买入'),COLORYELLOW;
STICKLINE1(趋势线>89,趋势线,89,5,0),COLORWHITE;//准备卖出:
CC:=(趋势线>89) AND FILTER((趋势线>89),15) AND C>中线;
DD0:=REF(趋势线,1)>89 AND CROSS(89,趋势线) AND C>中线;
DD1:=REF(趋势线,1)>89 AND REF(趋势线,1)<94 AND CROSS(89,趋势线);
DD2:=REF(趋势线,1)>94 AND REF(趋势线,1)<97 AND CROSS(94,趋势线);
DD3:=REF(趋势线,1)>97 AND REF(趋势线,1)>99 AND CROSS(97,趋势线);
DD4:=REF(趋势线,1)>99 AND REF(趋势线,1)<100 AND CROSS(99,趋势线);
DD5:=REF(趋势线,1)>100 AND CROSS(100,趋势线);
DD:=DD1=1 OR DD2=1 OR DD3=1 OR DD4=1 OR DD5=1;
STICKLINE1(DD=1 AND C>中线,89,50,3,0),COLORGREEN;//下单卖出:
DRAWICON(DD=1 AND C>中线,45,2);
DRAWTEXT(DD0,40,'★卖'),COLORGREEN;
DRAWTEXT (CC,84,'准备卖出'),COLORWHITE;
顶:89,COLORGREEN;
底:11,COLORRED;
中:50,POINTDOT,COLORWHITE;
DRAWTEXT(ISLASTBAR,顶,'顶'),COLORGREEN;
DRAWTEXT(ISLASTBAR,底,'底'),COLORRED;
DRAWTEXT(ISLASTBAR,中,'中'),COLORWHITE;
- 前辈们，请教个问题啊，谢谢。
- 跪求老师 前辈 求助大神 帮我改一下 在MT4 主图用 刚玩 不是很懂 这个图比较看懂 感谢 感谢
- 高手编写
发几张截图，看看有无移植价值。
謝謝老師 我还不会上图 我试过 您改过的 在MT4编辑器 都是错误 谢谢老师
附加的文件：
N:=5;
见顶区:89,DOT,COLORGREEN;
XY_1:=(HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100-70;
XY_2:=SMA(XY_1,N,1)+100;
XY_3:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
XY_4:=SMA(XY_3,3,1);
XY_5:=SMA(XY_4,3,1)+100;
XY_6:=XY_5-XY_2;
XY_7:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100;
XY_8:=SMA(XY_7,3,1);
XY_9:=SMA(XY_8,3,1);
波段:=IF(XY_6>45,XY_6-45,0);
STICKLINE1(REF(波段,1)<波段,波段,REF(波段,1),2,0),COLORRED;
STICKLINE1(REF(波段,1)>波段,波段,REF(波段,1),2,0),COLORGREEN;
DRAWICON(FILTER(REF(波段,1)<波段 AND REF(波段,1)<1,5),波段,1);
X_1:=0;
X_2:=100;
X_3:=9;
X_4:=9;
X_5:=9;
X_6:=(CLOSE-LLV(LOW,X_3))/(HHV(HIGH,X_3)-LLV(LOW,X_3))*100;
X_7:=SMA(X_6,X_4,1);
X_8:=SMA(X_7,X_5,1);
X_9:=3*X_7-2*X_8;
X_10:=CROSS(X_9,95);
X_11:=X_9;
DRAWICON(X_10,波段*1.02,2);
VAR1:=LLV(LOW,5)=LLV(LOW,45) AND CLOSE>=OPEN*1.04;
VAR2:=CLOSE>(REF(HIGH,1)+REF(LOW,1))/2;
VAR3:=REF(CLOSE,1);
VAR4:=SMA(MAX(CLOSE-VAR3,0),6,1)/SMA(ABS(CLOSE-VAR3),6,1)*100;
东芝②型卖出:=CROSS(80,VAR4);
DRAWICON(东芝②型卖出,波段*1.12,3); 谢谢老师 在MT4主图用 帮我编写一下 跪谢了老师另外在笑脸底部写个多 在高顶哭脸旁边写个空
lianghuiyuan:
从截图来看，这款指标的性质与常用的震荡指标一样，明显是逆势开单型。
所以并无太大价值。
搏反转也能获利，关键是胜率。
Songqing Hu:谢谢老师
搏反转也能获利，关键是胜率。
老铁，做杠杆交易是不能相信胜率的。
言尽于此！
Ziheng Zhuang:老师好 能用MT4吗
没有啥特别的，KDJ变种。
Xiangdong Guo:谢谢老师 怎么改代码 能在MT4用
老铁，做杠杆交易是不能相信胜率的。
言尽于此！