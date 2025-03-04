文章 "使用CSS选择器从HTML页面提取结构化数据" - 页 2 12 新评论 Stanislav Korotky 2023.04.29 18:11 #11 Kaijun Wang #: Excuse me, is this html css selector not available now? I downloaded the source code, but found that the writing method cannot be compiled. MQL5 is constantly changing, which often breaks compatibility with existing source codes. Try this one (attached). 附加的文件： WebDataExtractor.mq5 45 kb Stanislav Korotky 2023.09.25 19:30 #12 小错误修复（与无值属性有关）和新增内容（根据子元素的特征选择父元素，以及属性中的否定条件--这两项创新都不符合 CSS 标准）。 附加的文件： WebDataExtractor.mq5 46 kb Renat Akhtyamov 2024.02.03 09:10 #13 不过，我还是对继续讨论使用XPath 进行解析的话题很感兴趣 Mahdi Ebrahimzadeh 2025.03.04 00:56 #14 MetaQuotes:新文章《使用 CSS 选择器从 HTML 页面提取结构化数据》 已发布：作者： Stanislav Korotky斯坦尼斯拉夫-科罗特基 我下载了这个 EA 并尝试编译，结果发现有很多错误！ 我肯定漏掉了什么，是什么原因呢？ 已编辑/更新： 我发现它不是免费的！！那为什么它是一篇文章？ 当然，所有者有权出售或免费发布，但这似乎是一种营销伎俩，或者我只是做了一些简单的事情？ Fernando Carreiro 2025.03.04 01:04 #15 @Mahdi Ebrahimzadeh #: 我下载了这个 EA 并试图编译它，但出现了很多错误！我肯定漏掉了什么，会是什么呢？ 鉴于 MQL5 多年来的变化，也许文章中的代码不再完全有效，可能需要进行一些调整。 Mahdi Ebrahimzadeh 2025.03.04 01:11 #16 Fernando Carreiro #: 鉴于 MQL5 多年来的变化，也许文章中的代码不再完全有效，可能需要进行一些调整。 感谢费尔南多的回复，我找到了用于 SALE 的代码！:) 它不能工作的原因是代码的主要部分（包括类）不存在。 Lorentzos Roussos 2025.03.04 10:56 #17 Mahdi Ebrahimzadeh #:感谢费尔南多的回复，我为 SALE 找到了它 :)它无法运行的原因是代码的主要部分（包括类）不存在。 另外，网站代码（在前端提供）肯定也发生了变化。 您想提取什么内容？ Stanislav Korotky 2025.03.04 13:14 #18 Mahdi Ebrahimzadeh #:我下载了这个 EA 并尝试编译它，但出现了很多错误！我肯定漏掉了什么，会是什么呢？已编辑/更新：我发现它不是免费的！！那为什么它是一篇文章？ 当然，所有者有权出售或免费发布，但这看起来像是一种营销手段，或者我只是在大胆地做一些简单的事情？ 你读过这篇文章吗？ "如果您在为特定网页设置 CSS 选择器时需要帮助，您可以购买 WebDataExtractor（适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5），并获得建议作为产品支持的一部分。不过，有了源代码，您就可以使用全部功能，并在必要时进行扩展。这是完全免费的"。 至于编译--对我来说，它可以正常工作，没有错误。我附上了源代码。 附加的文件： WebDataExtractor.zip 24 kb 12 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
新文章《使用 CSS 选择器从 HTML 页面提取结构化数据》 已发布：
作者： Stanislav Korotky斯坦尼斯拉夫-科罗特基
鉴于 MQL5 多年来的变化，也许文章中的代码不再完全有效，可能需要进行一些调整。
感谢费尔南多的回复，我为 SALE 找到了它 :)
它无法运行的原因是代码的主要部分（包括类）不存在。
另外，网站代码（在前端提供）肯定也发生了变化。
您想提取什么内容？
你读过这篇文章吗？
"如果您在为特定网页设置 CSS 选择器时需要帮助，您可以购买 WebDataExtractor（适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5），并获得建议作为产品支持的一部分。不过，有了源代码，您就可以使用全部功能，并在必要时进行扩展。这是完全免费的"。
至于编译--对我来说，它可以正常工作，没有错误。我附上了源代码。