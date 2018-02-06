如何在程序中得到实时的当前价格
MqlRates mrate[]; ArraySetAsSeries(mrate,true); if(CopyRates(_Symbol,PERIOD_H1,0,3,mrate)<0) { Alert("Error copying rates/history data - error:",GetLastError(),"!!"); ResetLastError(); return; } double p_close=mrate[1].close; // bar 1 close price double c_close=mrate[0].close; // bar 0 close price Print(c_close);应该没错的，你打印观察一下就知道了。
是否因为tick的原因，我的周期是H1，一小时一根柱线，看它print的语句，一小时才print一句，是否print的时候只有open价，tick不知道是怎么在H1周期跳的，一个小时跳一下吗？
king1898:很有可能，要看你print语句在什么时候打印了。比如你的逻辑是当有新的1小时柱线出现时，做XX操作，包括打印，那么肯定就打印当前价格即开盘价了，呵呵。
版主，能确定下在H1周期，tick是一个小时跳一下，还是一分钟跳一下，如果是一小时跳一下，那肯定都只有开盘价了，因为只有跳完了才会有close价格出来，如果是一分钟跳的，那也是一分钟完了才有close价格，是这样吗，那我怎么拿到实时的价格呢？
luenbo:那我应该把print或者判断程序放在哪个位置才能打最新价格呢？请斑主赐教，多谢了
void OnTick() { MqlRates mrate[]; ArraySetAsSeries(mrate,true); if(CopyRates(_Symbol,PERIOD_H1,0,3,mrate)<0) { Alert("Error copying rates/history data - error:",GetLastError(),"!!"); ResetLastError(); return; } double p_close=mrate[1].close; // bar 1 close price double c_close=mrate[0].close; // bar 0 close price Print(c_close); }
每个ticks都会打印当前价格。
要获取实时报价为何非要用数组呢？
Print（“Bid： ”，SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID), " Ask: ",SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK));
单独测试那段程序，可以每个tick都打印，但放到我的程序里，就只打印一次，是否我的程序太长，导致反应不过来，其实是有打印呢？或者说是显示不过来，就显示了一次？
king1898:我不是说了，要看你的程序里面是不是有检测新柱形到来的代码逻辑。。。。如果打印是在这块中的，当然一个周期只打印一次，那就是该周期的第一个tick到来的时候的价格。。
