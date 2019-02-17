我取款到PAYPAL最大取款金额变成0.01？
你在网站上赚到的钱可以取，你充值的钱不可以取（只能消费）。
Ziheng Zhuang:
你在网站上赚到的钱可以取，你充值的钱不可以取（只能消费）。
你在网站上赚到的钱可以取，你充值的钱不可以取（只能消费）。
就是赚的钱啊
那就不清楚了，我这边没有这个问题。
Yunmin Fang:
看截图，这个是什么情况？
每天最多500, 防洗钱
Jinsong Zhang:
每天最多500, 防洗钱
应该是每天一次最高 4500 USD 吧。
Jinsong Zhang:
手指兄所说4500出自哪里？
咦，难道账户还分等级？嘿嘿，偷笑ing......
Xiangdong Guo:
咦，难道账户还分等级？嘿嘿，偷笑ing......
这个。。。。有意思....
按文章所说，标准是500,
https://www.mql5.com/zh/articles/302#security
MQL5.community的支付系统
- www.mql5.com
内部支付系统起初是在MQL5.community创建，用于文章作者付费 。但是社区的发展不会停滞不前，更多的有利于交易者们并暗示双方商品货币关系的服务，自支付系统问世以来，已经出现在网站中： 市场 — 用MQL4和MQL5语言编写的应用程序商店。 信号 — 以订阅费出售交易信号，监控交易结果。 虚拟主机 — 本地解决方案，用于您的MetaTrader交易程序端7天24小时的全天候无故障运行。 自由职业者 — 交易者和MQL4/MQL5开发者的聚集处。 MQL5 云网络 — 买卖策略测试代理的空闲计算能力，组织分布式计算。 MQL5.community 网站不仅为您提供了独特的收费服务还提供了一个挣钱的机会。在本文中我们将深入讨论MQL5.community...
真相了...
我也只有500的配额，估计是看人品，哈哈
Jinsong Zhang:
这个。。。。有意思....
按文章所说，标准是500,
Ziheng Zhuang:
真相了...
我也只有500的配额，估计是看人品，哈哈
查了下往来记录，发现标配果然是 $500，我的账户是因为特殊原因提升额度的。
看截图，这个是什么情况？