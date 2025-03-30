指标: Heiken_Ashi_Smoothed_HTF 新评论 Automated-Trading 2019.01.04 11:55 Heiken_Ashi_Smoothed_HTF: 在输入参数中带有时段选择选项的 Heiken_Ashi_Smoothed 指标 作者： Nikolay Kositsin ASDF ASDF 2024.05.18 08:50 #1 如图所示，图像本身在开始的 2 个趋势中反映了错误的信号 Xin Zhang 2025.03.30 03:03 #2 Heiken_Ashi_Smoothed_HTF 源代码在哪里？ MQL5 forum www.mql5.com MQL5: Forum on automated trading systems and strategy testing 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF:
在输入参数中带有时段选择选项的 Heiken_Ashi_Smoothed 指标
作者： Nikolay Kositsin