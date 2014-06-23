脚本: 混沌交易系统
哥们我是专门做EA的,你的这个EA的思路很好,我很愿意与你交流,我的电话是13530409376,QQ是450459237,欢迎交流
该交易系统，不考虑是否是自己开的仓，把别的系统开仓的单也一股脑给平仓了。
jebel111:
呵呵，多谢关注与支持。
这只是一个初始版本。仅仅是将各个指标简陋的叠加，并没考虑最优进场及出场点，至于止损点，该系统并不需要止损，因为是严格按照信号进出的。只是出于习惯而添加的，一个象征性的组成部分。即便如此，依旧相信这种止损方式要优于其它系统。
已经写了更优的版本，但还是没有处理好最佳的进场及平仓点。
这个系统虽然简陋，但整体思路已经涵盖其中，希望起到抛砖引玉的作用。
测试周期太短，而且刚好08年是个波动大年，所以正好符合混沌交易系统的交易坏境，如果能够模拟测试一段更长的周期，这样出来的效果会比较有可比性。
我的最新联系方式 13006587481，欢迎赐教
您好，请问一下，下载后加载进去，怎么没法用呀，请问是怎么回事呀，谢谢，（我的QQ182414042）
挺好
woyao888:
|下载:
外汇ea高手交流群 228530415
外汇ea高手交流1群 285987019
jebel111:
|下载:
混沌交易系统:
Author: litianjun