指标: Daily Open-SR (Dosr) 新评论 MetaQuotes 2008.11.18 09:25 Daily Open-SR (Dosr):在指定开仓中根据支撑/阻力交易. Author: John Smith [删除] 2008.12.12 11:55 #1 能否告知指标中黄线的意义？谢谢！（ 如图） [删除] 2011.04.06 10:05 #2 林焕才2011年4月6日阅，谢谢提供 yongliang Nong 2011.11.07 15:05 #3 谢谢提供 z1606 2014.06.08 11:41 #4 mql4_comments: 能否告知指标中黄线的意义？谢谢！（ 如图）TodayOpenColor =Yellow 貌似是当天的开盘价
Daily Open-SR (Dosr):
Author: John Smith