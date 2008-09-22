专家: MartingailExpert_v1.0

新评论
 

MartingailExpert_v1.0:

无描述

Author: Михаил

 
hi---can we dothat
1-zonesell only
from---- 40 or more50-60-70
to----- 80

2- zonebuy only
from---- like 60
to----- 20
==============
1- mult when

loss--true--fasle only
step---
step mode---


profit--true--fasle only

step
step mode



sorry my english not good
 
在expret双重损失只有wiyh

你必须与doit doubul赢得olsso


但如果模式一步一步的秩序，并赢得同一顺序的损失



是一步模式douple损失或赢得多少时间增加一倍
 
在expret雙重損失只有wiyh

你必須與doit doubul贏得olsso


但如果模式一步一步的秩序，並贏得同一順序的損失



是一步模式douple損失或贏得多少時間增加一倍
 
想法是不錯，但他沒有不利的雙重贏得合同
我的意思是，如果我把30分達成Eskerh利潤的價格目標和Evtj
雖然一份新合同最好是雙重的合同，因為這
如開幕式的購買舉例來說，利潤和封閉的過程開放一次手術因此，它最終將成為最高價款和價時，將輪到的倍數的Vanma
截至超過6倍，這是什麼病的帳戶
舉例來說，有特點， Okan profactor銷售和另一採購和
Rabhanp合同將翻一番，達到規定profactor幾乎Alaaksbert
充分和一些風險
新评论