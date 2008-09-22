专家: MartingailExpert_v1.0
hi---can we dothat
1-zonesell only
from---- 40 or more50-60-70
to----- 80
2- zonebuy only
from---- like 60
to----- 20
==============
1- mult when
loss--true--fasle only
step---
step mode---
profit--true--fasle only
step
step mode
sorry my english not good
from---- 40 or more50-60-70
to----- 80
2- zonebuy only
from---- like 60
to----- 20
==============
1- mult when
loss--true--fasle only
step---
step mode---
profit--true--fasle only
step
step mode
sorry my english not good
在expret双重损失只有wiyh
你必须与doit doubul赢得olsso
但如果模式一步一步的秩序，并赢得同一顺序的损失
是一步模式douple损失或赢得多少时间增加一倍
你必须与doit doubul赢得olsso
但如果模式一步一步的秩序，并赢得同一顺序的损失
是一步模式douple损失或赢得多少时间增加一倍
在expret雙重損失只有wiyh
你必須與doit doubul贏得olsso
但如果模式一步一步的秩序，並贏得同一順序的損失
是一步模式douple損失或贏得多少時間增加一倍
你必須與doit doubul贏得olsso
但如果模式一步一步的秩序，並贏得同一順序的損失
是一步模式douple損失或贏得多少時間增加一倍
想法是不錯，但他沒有不利的雙重贏得合同
我的意思是，如果我把30分達成Eskerh利潤的價格目標和Evtj
雖然一份新合同最好是雙重的合同，因為這
如開幕式的購買舉例來說，利潤和封閉的過程開放一次手術因此，它最終將成為最高價款和價時，將輪到的倍數的Vanma
截至超過6倍，這是什麼病的帳戶
舉例來說，有特點， Okan profactor銷售和另一採購和
Rabhanp合同將翻一番，達到規定profactor幾乎Alaaksbert
充分和一些風險
我的意思是，如果我把30分達成Eskerh利潤的價格目標和Evtj
雖然一份新合同最好是雙重的合同，因為這
如開幕式的購買舉例來說，利潤和封閉的過程開放一次手術因此，它最終將成為最高價款和價時，將輪到的倍數的Vanma
截至超過6倍，這是什麼病的帳戶
舉例來說，有特點， Okan profactor銷售和另一採購和
Rabhanp合同將翻一番，達到規定profactor幾乎Alaaksbert
充分和一些風險
MartingailExpert_v1.0:
Author: Михаил