求助：订阅将在交易开始时启用是什么意思？
请问 在注册为卖家时出现的 订阅将在交易开始时启用 是什么意思？如图
如何成为METATRADER4和METATRADER5的信号提供者
在新窗口中指定新的交易信号的基本信息（信号和经纪商的名称，订阅价格，你交易账号的登录名和只读密码）。所有信息都必须用拉丁字母填写。
订阅价格按月计算。
完成所有这些步骤以后，您的信号将可用于订阅。
请注意，你所提供信号帐户的整个交易操作记录都会被要求展示，除非你重新创建一个新的信号。这些记录将被用来做成统计信息，向所有访问该信号服务的用户展现。
如你所见，一切都是这么简单。注册成为卖家，发送你的身份信息，向订阅者提供信号并。当一切都完成后，你就成为了一个信号提供者。众多MetaTrader 4和MetaTrader 5用户都将能够订阅你的信号了。
如何成为METATRADER4和METATRADER5的信号提供者
还是不太明白他所说的订阅在开始交易时启用的什么意思啊
如何成为METATRADER4和METATRADER5的信号提供者
另外为什么我发不的信号都不能让别人订阅呢，提示是这样的
信号最近两周交易有交易才可以被订阅。
你创建的信号如果最近两周没有任何交易是不允许订阅的。
同理，如果信号连续两周没交易则有被下架的可能。
Ziheng Zhuang:
这个我知道的。我有一个账户每天都有交易的，但是申请为信号后还是不行，如图
这上面说如果评级较低，那么信号只能通过直接连接或者搜索才能获得。但是我搜索也找不到我的信号啊。总是显示无法订阅，如图