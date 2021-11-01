指标: Perry Kaufman AMA Optimized 新评论 MetaQuotes 2008.02.29 09:05 Perry Kaufman AMA Optimized: Kaufman AMA结构的最大限度优化计算 (移动平均线). Author: MetaQuotes Software Corp. markblog 2008.03.04 10:45 #1 good! markblog 2008.03.04 10:45 #2 good! [删除] 2011.03.19 05:37 #3 林焕才2011年3月19日阅，谢谢提供 yygy0123 2021.11.01 08:02 #4 非常不错哟，我应该这个建立了一套策略，但想请您帮忙，可以么，可不可以，把您的AMA指标写成两个函数（mql4），我好更好的建立起自已的指标，如果您很忙，那就打扰了， 1、返回当前时刻AMA的趋势，0为无趋势，1为多，-1为空 返回当前AMA的值 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Perry Kaufman AMA Optimized:
Author: MetaQuotes Software Corp.