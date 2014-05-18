如何选择优秀的信号？主要看那些参数？
如题，并请指教这些参数的意思和怎么算的。昨天在论坛里看到个数据是怎么算的，但今天找不到了，如:某个信号每月增长35%是怎么计算的？有介绍参数介绍的文章链接即可，非常感谢。
我认为关键看以下几点：
1/ 均笔盈利（average profit）均笔亏损（average loss）比，越大越好。（很多人喜欢看胜率，其实是最具有误导性的，如果谁像你吹嘘他的系统胜率多高多高，那你要长个心眼）
2/ 最大回撤（Max DD），越小越好 。
3/ 夏普比率 ( Sharp ratio) ，越大越好。
另外，根据你的交易风格，看看平均持仓时间等。
非常感谢，虽然不是很了解夏普比率、利润因子等的具体意思，但这么一说也清楚了。MAX DD原来是最大回撤的意思。
在看信号内容的时候，把鼠标停在对应的参数名称上（例如夏普比率，利润因子），就有 tooltip 可以看到这些参数的意义了。
我的信号过滤条件：
1. 生存时间：少于3个月的就算了！
2. 月盈利大于5%-1000%。要求不高吧？以前按照月盈利排序，导致高风险的暴利信号横行，现在改进之后，还比较科学。
3. 最大回撤25%。中规中矩吧？
4. 胜率大于40%。苛刻么？谈不上吧。
5. 初始本金。最大$10,000吧（DEMO账户）。这个参数最容易作假了。许多实盘信号本金100，做几笔交易之后再大笔入金，所以仅供参考。
6. 每周交易量5-100。太少还不够让人着急的，太大一般属于剥头皮，时间要求太苛刻，信号平台的更新时间跟不上。
7. 订阅者0-10000。没啥好说的。
8. 订阅费0-100。也没啥好说的。
至于其它的平均盈亏点数啥的参数，要看信号的交易策略而定。
有的策略追求胜率，大止损，小止盈，但损一单可覆盖n盈利单；
有的看重盈亏比，小止损，大止盈，但盈一单可覆盖m亏损单；