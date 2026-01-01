程序库: Expert - 页 13

fxsaber #:

如果有问题，请提供准备好的 mq5 文件以供播放。

#define  MT4ORDERS_LIBRARY
#include "../../utils/MT4Orders.mqh" 
// #define REPORT_BROWSER // 在浏览器启动时创建报告 - 需要 DLL 权限。
#define  TESTER_CUSTOM // 在用户测试器中运行智能交易系统
#include "../../utils/fxsaber/Tester/Tester.mqh" //https://www.mql5.com/zh/code/24848

#define  Bid SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID)
#define  Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

#define  KEY_B 66
#define  KEY_S 83
#define  KEY_C 67

input int In1 = 1;
input group "label1"
input double In2 = 2.0;
// 
void OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam ) {
  if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN) {
    switch ((int)lparam) {
    case KEY_B: // 购买
      OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 100, 0, 0);
      break;
    case KEY_S: // 出售
      OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 100, 0, 0);
      break;
    case KEY_C: // 关闭
      for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--)
        if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS) && (OrderType() <= OP_SELL))
          OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 100);
    }
  }
}


void OnTick() {
  //Print(_Symbol, " ", SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE))；
}
void OnTimer() { /* Comment(REPORT::OrdersToString(_Symbol, 0, 5)); */ }
int OnInit() {
  Print(_Symbol, " ", SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE));
  Print(_Symbol, " In2 = ", In2);
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//
void OnDeinit( const int ) {}
//
void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans, const MqlTradeRequest& request, const MqlTradeResult& result) {

}
//+------------------------------------------------------------------+

示例代码使用了 Tester 库的代码。启动后，变量 In2 为 0，而不是 2。也就是说，分组后无法检索所有输入参数。
 
hini #:

这种情况似乎没有考虑到。当参数是组时，没有特定值，获得的值将为空，因此不会获得组后的参数。

下面的代码表明一切处理正确。

input int In1 = 1;
input group "label1"
input double In2 = 2.0;

#include <fxsaber\Expert.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/19003

int GetAmountExperts()
{
  int Res = 0;
  
  for (long Chart = ChartFirst(); Chart != -1; Chart = ChartNext(Chart))
    Res += (ChartGetString(Chart, CHART_EXPERT_NAME) != "");
    
  return(Res);
}

void OnInit()
{
  if (GetAmountExperts() < 2)
  {
    MqlParam Params[];
    string Names[];
            
    const int Size = EXPERT::Parameters(0, Params, Names) - 1;
    
    ArrayPrint(Params);
    ArrayPrint(Names);
    
    for (uint i = Size; (bool)i--;)
      EXPERT::AddInputName(Params[i + 1], Names[i]);
            
    Params[Size].string_value = "7";
    EXPERT::Run(ChartOpen(_Symbol, _Period), Params);
  }
}


结果。

    [type] [integer_value] [double_value]      [string_value]
[0]     14               0           0.00 "Scripts\Test6.ex5"
[1]     14               1           1.00 "1"                
[2]     14               0           0.00 null               
[3]     14               2           2.00 "2.0"              
"In1" null  "In2"


通过 Expert.mqh 启动智能交易系统。

  
input bool InRun = true;
input group "label1"
input double In2 = 2.0;

#include <fxsaber\Expert.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/19003


int GetAmountExperts()
{
  int Res = 0;
  
  for (long Chart = ChartFirst(); Chart != -1; Chart = ChartNext(Chart))
    Res += (ChartGetString(Chart, CHART_EXPERT_NAME) != "");
    
  return(Res);
}

void OnInit()
{
  if (InRun)
  {
    MqlParam Params[];
    string Names[];
            
    const int Size = EXPERT::Parameters(0, Params, Names) - 1;
    
    ArrayPrint(Params);
    ArrayPrint(Names);
    int nameSize = ArraySize(Names);
    for (int i = nameSize-1; i >= 0; i--) {
      if (Names[i] == "InRun")
        Params[i+1].string_value = "false";
      EXPERT::AddInputName(Params[i + 1], Names[i]);
    }  
            
    ArrayPrint(Params);
    ArrayPrint(Names);
    /Params[Size].string_value = "7"；
    EXPERT::Run(ChartOpen(_Symbol, _Period), Params);
    return;
  }
  Print("In2 = ", In2);
}

GetAmountExperts 函数不知为何运行了很长时间，却没有任何结果。我稍微修改了代码，请重新运行。你不应该给 In2 参数赋值 7（你会看到值是 0，而不是 2）。


 
hini #:

我稍微修改了代码，请重新运行。

这是一份堪称典范的错误报告：运行简洁的代码后，立即显示了错误。

已更正，谢谢。

 
fxsaber #:

这是一份堪称典范的错误报告：运行了简洁的代码，立即显示出一个错误。

我已更正，谢谢。

我明白了，如果出现问题，我会以同样的格式提交报告。
 

如果加载了脚本，输入参数似乎无法更改。

 //Test1.ex5
#property script_show_inputs
input string str = "test1" ;
//void OnInit() {
void OnStart () {
   Print (str);
}
 // 使用指定的输入参数启动智能交易系统
#property script_show_inputs

#include "Expert.mqh"

input bool CurrentChart = false ; // 在当前（true）/新（false）图表上运行 EA

string GetMyName( void ) {
   return ( StringSubstr ( MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_PATH ), StringLen ( TerminalInfoString ( TERMINAL_DATA_PATH ) + "\\MQL5\\" )));
}

bool RunExpert( const long Chart ) {
   MqlParam Params[ 2 ];
  Params[ 0 ].string_value = "Experts\\Advisors\\Test1.ex5" ;
   // 专家顾问的第一个输入参数
  Params[ 1 ].type = TYPE_STRING ;
  Params[ 1 ].string_value = "Hello World!" ;
   return (EXPERT::Run(Chart, Params));
}

#define  NAME __FILE__

void OnStart () {
   union UNION {
     double Double;
     long Long;
  } Chart;
   if (CurrentChart) {
    Chart.Long = ChartID ();
     GlobalVariableSet (NAME, Chart.Double);
     MqlParam Params[ 1 ];
     // 自我路径（脚本）
    Params[ 0 ].string_value = GetMyName();
     // 在新图表上，我们启动自己
    EXPERT::Run( ChartOpen ( _Symbol , _Period ), Params);
  } else if ( GlobalVariableCheck (NAME)) {
    Chart.Double = GlobalVariableGet (NAME);
     GlobalVariableDel (NAME);
    RunExpert(Chart.Long);
     ChartClose ();
  } else // 运行智能交易系统（使用非默认参数）的最简单方法不是在当前图表上运行
    RunExpert( ChartOpen ( _Symbol , _Period ));
}
//+------------------------------------------------------------------+
 
hini #:

如果加载了脚本，输入参数似乎无法更改。

MT5 的架构就是这样，无法为脚本设置输入参数值，也无法读取它们。

这个库有个好听的名字。

 
fxsaber #:

MT5 的结构就是这样，您无法为脚本设置输入参数值，也无法读取它们。

该库有一个响亮的名字。

好的
 
更多关于框架模式的话题，当优化启动时，无需设置优化间隔。 
#include <fxsaber\Expert.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/19003

input group "Params"
input int inRange1 = 0;
input double inRange2 = 0;

// 检查是否设置了优化间隔。
bool OptimizationIsCorrect()
{
  bool Res = false;
  
  if (MQLInfoInteger(MQL_FRAME_MODE))
  {    
    MqlParam Parameters[];
    string Names[];

    EXPERT::Parameters(0, Parameters, Names);
  
    for (uint i = ArraySize(Names); !Res && (bool)i--;)
    {
      long S[4];
      
      ParameterGetRange(Names[i], Res, S[0], S[1], S[2], S[3]);
    }
  }
      
  return(Res);
}

void OnTesterInit()
{
  if (!OptimizationIsCorrect())
  {
    Alert("no optimized parameter selected, please check input(s) to be optimized and set start, step and stop values");
    
    ChartClose();
  }
}

void OnTesterDeinit() {}
如果没有这样的解决方案，框架模式下的智能交易系统就会一直挂在图表上。这在测试仪自动化时尤为重要。
