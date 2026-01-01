程序库: Expert - 页 13 1...678910111213 新评论 hini 2025.06.14 17:15 #121 fxsaber #:如果有问题，请提供准备好的 mq5 文件以供播放。#define MT4ORDERS_LIBRARY #include "../../utils/MT4Orders.mqh" // #define REPORT_BROWSER // 在浏览器启动时创建报告 - 需要 DLL 权限。 #define TESTER_CUSTOM // 在用户测试器中运行智能交易系统 #include "../../utils/fxsaber/Tester/Tester.mqh" //https://www.mql5.com/zh/code/24848 #define Bid SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_BID) #define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) #define KEY_B 66 #define KEY_S 83 #define KEY_C 67 input int In1 = 1; input group "label1" input double In2 = 2.0; // void OnChartEvent( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam ) { if (id == CHARTEVENT_KEYDOWN) { switch ((int)lparam) { case KEY_B: // 购买 OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 100, 0, 0); break; case KEY_S: // 出售 OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 1, Bid, 100, 0, 0); break; case KEY_C: // 关闭 for (int i = OrdersTotal() - 1; i >= 0; i--) if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS) && (OrderType() <= OP_SELL)) OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 100); } } } void OnTick() { //Print(_Symbol, " ", SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE))； } void OnTimer() { /* Comment(REPORT::OrdersToString(_Symbol, 0, 5)); */ } int OnInit() { Print(_Symbol, " ", SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)); Print(_Symbol, " In2 = ", In2); return(INIT_SUCCEEDED); } // void OnDeinit( const int ) {} // void OnTradeTransaction(const MqlTradeTransaction& trans, const MqlTradeRequest& request, const MqlTradeResult& result) { } //+------------------------------------------------------------------+ 示例代码使用了 Tester 库的代码。启动后，变量 In2 为 0，而不是 2。也就是说，分组后无法检索所有输入参数。 fxsaber 2025.06.17 07:43 #122 hini #:这种情况似乎没有考虑到。当参数是组时，没有特定值，获得的值将为空，因此不会获得组后的参数。 下面的代码表明一切处理正确。 input int In1 = 1; input group "label1" input double In2 = 2.0; #include <fxsaber\Expert.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/19003 int GetAmountExperts() { int Res = 0; for (long Chart = ChartFirst(); Chart != -1; Chart = ChartNext(Chart)) Res += (ChartGetString(Chart, CHART_EXPERT_NAME) != ""); return(Res); } void OnInit() { if (GetAmountExperts() < 2) { MqlParam Params[]; string Names[]; const int Size = EXPERT::Parameters(0, Params, Names) - 1; ArrayPrint(Params); ArrayPrint(Names); for (uint i = Size; (bool)i--;) EXPERT::AddInputName(Params[i + 1], Names[i]); Params[Size].string_value = "7"; EXPERT::Run(ChartOpen(_Symbol, _Period), Params); } } 结果。 [type] [integer_value] [double_value] [string_value] [0] 14 0 0.00 "Scripts\Test6.ex5" [1] 14 1 1.00 "1" [2] 14 0 0.00 null [3] 14 2 2.00 "2.0" "In1" null "In2" 通过 Expert.mqh 启动智能交易系统。 hini 2025.06.17 14:36 #123 input bool InRun = true; input group "label1" input double In2 = 2.0; #include <fxsaber\Expert.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/19003 int GetAmountExperts() { int Res = 0; for (long Chart = ChartFirst(); Chart != -1; Chart = ChartNext(Chart)) Res += (ChartGetString(Chart, CHART_EXPERT_NAME) != ""); return(Res); } void OnInit() { if (InRun) { MqlParam Params[]; string Names[]; const int Size = EXPERT::Parameters(0, Params, Names) - 1; ArrayPrint(Params); ArrayPrint(Names); int nameSize = ArraySize(Names); for (int i = nameSize-1; i >= 0; i--) { if (Names[i] == "InRun") Params[i+1].string_value = "false"; EXPERT::AddInputName(Params[i + 1], Names[i]); } ArrayPrint(Params); ArrayPrint(Names); /Params[Size].string_value = "7"； EXPERT::Run(ChartOpen(_Symbol, _Period), Params); return; } Print("In2 = ", In2); } GetAmountExperts 函数不知为何运行了很长时间，却没有任何结果。我稍微修改了代码，请重新运行。你不应该给 In2 参数赋值 7（你会看到值是 0，而不是 2）。 fxsaber 2025.06.17 17:53 #124 hini #:我稍微修改了代码，请重新运行。 这是一份堪称典范的错误报告：运行简洁的代码后，立即显示了错误。 已更正，谢谢。 hini 2025.06.18 01:38 #125 fxsaber #:这是一份堪称典范的错误报告：运行了简洁的代码，立即显示出一个错误。我已更正，谢谢。我明白了，如果出现问题，我会以同样的格式提交报告。 hini 2025.12.25 03:24 #126 如果加载了脚本，输入参数似乎无法更改。 //Test1.ex5 #property script_show_inputs input string str = "test1" ; //void OnInit() { void OnStart () { Print (str); } // 使用指定的输入参数启动智能交易系统 #property script_show_inputs #include "Expert.mqh" input bool CurrentChart = false ; // 在当前（true）/新（false）图表上运行 EA string GetMyName( void ) { return ( StringSubstr ( MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_PATH ), StringLen ( TerminalInfoString ( TERMINAL_DATA_PATH ) + "\\MQL5\\" ))); } bool RunExpert( const long Chart ) { MqlParam Params[ 2 ]; Params[ 0 ].string_value = "Experts\\Advisors\\Test1.ex5" ; // 专家顾问的第一个输入参数 Params[ 1 ].type = TYPE_STRING ; Params[ 1 ].string_value = "Hello World!" ; return (EXPERT::Run(Chart, Params)); } #define NAME __FILE__ void OnStart () { union UNION { double Double; long Long; } Chart; if (CurrentChart) { Chart.Long = ChartID (); GlobalVariableSet (NAME, Chart.Double); MqlParam Params[ 1 ]; // 自我路径（脚本） Params[ 0 ].string_value = GetMyName(); // 在新图表上，我们启动自己 EXPERT::Run( ChartOpen ( _Symbol , _Period ), Params); } else if ( GlobalVariableCheck (NAME)) { Chart.Double = GlobalVariableGet (NAME); GlobalVariableDel (NAME); RunExpert(Chart.Long); ChartClose (); } else // 运行智能交易系统（使用非默认参数）的最简单方法不是在当前图表上运行 RunExpert( ChartOpen ( _Symbol , _Period )); } //+------------------------------------------------------------------+ fxsaber 2025.12.25 13:03 #127 hini #:如果加载了脚本，输入参数似乎无法更改。 MT5 的架构就是这样，无法为脚本设置输入参数值，也无法读取它们。 这个库有个好听的名字。 hini 2025.12.25 16:32 #128 fxsaber #:MT5 的结构就是这样，您无法为脚本设置输入参数值，也无法读取它们。该库有一个响亮的名字。 好的 fxsaber 2026.01.01 17:27 #129 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛图书馆：专家fxsaber, 2018.11.16 09:19 AM. 库的另一个应用实例 更多关于框架模式的话题，当优化启动时，无需设置优化间隔。 #include <fxsaber\Expert.mqh> //https://www.mql5.com/zh/code/19003 input group "Params" input int inRange1 = 0; input double inRange2 = 0; // 检查是否设置了优化间隔。 bool OptimizationIsCorrect() { bool Res = false; if (MQLInfoInteger(MQL_FRAME_MODE)) { MqlParam Parameters[]; string Names[]; EXPERT::Parameters(0, Parameters, Names); for (uint i = ArraySize(Names); !Res && (bool)i--;) { long S[4]; ParameterGetRange(Names[i], Res, S[0], S[1], S[2], S[3]); } } return(Res); } void OnTesterInit() { if (!OptimizationIsCorrect()) { Alert("no optimized parameter selected, please check input(s) to be optimized and set start, step and stop values"); ChartClose(); } } void OnTesterDeinit() {} 如果没有这样的解决方案，框架模式下的智能交易系统就会一直挂在图表上。这在测试仪自动化时尤为重要。 1...678910111213 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果有问题，请提供准备好的 mq5 文件以供播放。
示例代码使用了 Tester 库的代码。启动后，变量 In2 为 0，而不是 2。也就是说，分组后无法检索所有输入参数。
这种情况似乎没有考虑到。当参数是组时，没有特定值，获得的值将为空，因此不会获得组后的参数。
下面的代码表明一切处理正确。
结果。
通过 Expert.mqh 启动智能交易系统。
GetAmountExperts 函数不知为何运行了很长时间，却没有任何结果。我稍微修改了代码，请重新运行。你不应该给 In2 参数赋值 7（你会看到值是 0，而不是 2）。
我稍微修改了代码，请重新运行。
这是一份堪称典范的错误报告：运行简洁的代码后，立即显示了错误。
已更正，谢谢。
这是一份堪称典范的错误报告：运行了简洁的代码，立即显示出一个错误。
我已更正，谢谢。
如果加载了脚本，输入参数似乎无法更改。
如果加载了脚本，输入参数似乎无法更改。
MT5 的架构就是这样，无法为脚本设置输入参数值，也无法读取它们。
这个库有个好听的名字。
MT5 的结构就是这样，您无法为脚本设置输入参数值，也无法读取它们。
该库有一个响亮的名字。
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
图书馆：专家
fxsaber, 2018.11.16 09:19 AM.库的另一个应用实例