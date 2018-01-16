推荐自己的免费信号 - 页 2 12 新评论 zhubinbin 2017.08.16 12:39 #11 楼主辛苦 Hong Jian Li 2017.08.16 12:47 #12 zhubinbin: 楼主辛苦锻炼自己，哈哈。 Hong Jian Li 2017.08.17 00:51 #13 昨晚迷迷糊糊的睡着了，没想到黄金损了，分析了下美元指数，个人觉得买点出现，果断加仓。 Hong Jian Li 2017.08.17 00:59 #14 加元买点出现，想了想还是算了，让行情继续走我再加仓。 LongJun Xiong 2017.08.17 19:02 #15 注意操作品种的周期性，及K线大小、时间长短所反映的群体心态变化 Hong Jian Li 2017.08.17 19:04 #16 LongJun Xiong: 注意操作品种的周期性，及K线大小、时间长短所反映的群体心态变化没研究过，不过美元指数现在盘整阶段，情况不对就跑路，尽量少开单。 Xiaojie Dong 2017.09.06 03:28 #17 不错哦。就是有时候会重仓下单。 Hong Jian Li 2017.09.06 04:50 #18 Xiaojie Dong: 不错哦。就是有时候会重仓下单。china50每次最小一手。 ppx 2018.01.13 08:11 #19 Hong Jian Li: 如题，主要用来完善交易系统，本身就是把它当做业余爱好。信号地址： https://www.mql5.com/zh/signals/323280已经有小伙伴在跟单子了，详情请看我的描述。哥们，你学偏了。 12 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
注意操作品种的周期性，及K线大小、时间长短所反映的群体心态变化
不错哦。就是有时候会重仓下单。
