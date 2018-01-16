推荐自己的免费信号 - 页 2

楼主辛苦
 
楼主辛苦
锻炼自己，哈哈。
 

昨晚迷迷糊糊的睡着了，没想到黄金损了，分析了下美元指数，个人觉得买点出现，果断加仓。


 

加元买点出现，想了想还是算了，让行情继续走我再加仓。


 

注意操作品种的周期性，及K线大小、时间长短所反映的群体心态变化

 
注意操作品种的周期性，及K线大小、时间长短所反映的群体心态变化

没研究过，不过美元指数现在盘整阶段，情况不对就跑路，尽量少开单。
 

不错哦。就是有时候会重仓下单。

 
不错哦。就是有时候会重仓下单。

china50每次最小一手。

 
如题，主要用来完善交易系统，本身就是把它当做业余爱好。

信号地址： https://www.mql5.com/zh/signals/323280

已经有小伙伴在跟单子了，详情请看我的描述。


哥们，你学偏了。

