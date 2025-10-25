EA: Forex Profit(外汇交易利润)

新评论
 

Forex Profit(外汇交易利润):

本EA交易使用了抛物线 SAR 和三个 EMA (周期数分别为10，25和50).

Forex Profit 测试

作者： Vladimir Karputov

 


嘿，有趣的方法 - 是否有任何关于使用的 SL、TP 和跟踪设置的信息，或者我们只是使用默认设置？

开始优化，如果有任何好的结果，将及时更新。

我知道这是一个老主题，可能没有设置的记忆:)
 
哇，我必须说说关于优化 EA 的问题，简直是精益求精--大多数机器人都过于复杂，"肥胖 "得超出了需要。
 







我在运行 4 小时回溯测试和 1 小时回溯测试后得出的结论（该测试盈利），如果使用另一个过滤器来增加汇合，也许会有不错的结果。 PS: 底部为 2025 选项，顶部为 2020-now 选项。
新评论