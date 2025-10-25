EA: Forex Profit(外汇交易利润) 新评论 Automated-Trading 2017.04.21 11:00 Forex Profit(外汇交易利润):本EA交易使用了抛物线 SAR 和三个 EMA (周期数分别为10，25和50).作者： Vladimir Karputov Marcoroni 2025.10.25 14:00 #1 嘿，有趣的方法 - 是否有任何关于使用的 SL、TP 和跟踪设置的信息，或者我们只是使用默认设置？ 开始优化，如果有任何好的结果，将及时更新。 我知道这是一个老主题，可能没有设置的记忆:) Marcoroni 2025.10.25 14:03 #2 哇，我必须说说关于优化 EA 的问题，简直是精益求精--大多数机器人都过于复杂，"肥胖 "得超出了需要。 Marcoroni 2025.10.25 14:21 #3 我在运行 4 小时回溯测试和 1 小时回溯测试后得出的结论（该测试盈利），如果使用另一个过滤器来增加汇合，也许会有不错的结果。 PS: 底部为 2025 选项，顶部为 2020-now 选项。 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
Forex Profit(外汇交易利润):
本EA交易使用了抛物线 SAR 和三个 EMA (周期数分别为10，25和50).
作者： Vladimir Karputov