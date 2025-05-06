脚本: SetSellStopOrder 新评论 Automated-Trading 2014.01.20 09:15 SetSellStopOrder:该脚本开发用来在当前价位放置 SellStop 挂单，固定触发位，止损和止盈点数。作者： Nikolay Kositsin Сергей Криушин 2012.12.26 22:41 #1 你好，尼古拉，我是一个初学者，我试图建立两个买入和卖出stopov订单在同一时间。它没有工作，但它原来在一个顺序与相同的参数2，它是可能的，三，然后拉伸成一个网格。我更喜欢这样。当然，如果能同时得到一个网格就更好了，如果是大蜡烛图，和专家一起做就更好了。谢谢您。非常敬佩您的泰坦尼克式的工作 e2718 2025.05.06 15:47 #2 亲爱的 Nikolay，我下载了您的 SetBuyStopOrder.mq5。已安装。已编译。当把它拖到图表上时，会打开一个带参数的窗口，其名称出现在终端的右上角。自动交易已启用。似乎一切正常。但按下 "OK（确定）"后，订单并未设置。1-2 秒后，名称从右上角消失。原因何在？如果有机会，能否请您告诉我？ MrBrooklin 2025.05.06 17:06 #3 e2718 #:亲爱的 Nikolay，我下载了您的 SetBuyStopOrder.mq5。已安装。已编译。当把它拖到图表上时，会打开一个带参数的窗口，其名称出现在终端的右上角。自动交易已启用。似乎一切正常。但按下 "OK（确定）"后，订单并未设置。1-2 秒后，名称从右上角消失。原因何在？如果有机会，能否请您告诉我？ 我不知道尼古拉什么时候能给您答复，因为他不经常出现在论坛上，所以为了加快解决问题的进程，您需要从MetaTrader 5 交易终端的 "专家 " 选项卡中打印一份文件。您可能设置了错误的参数。只需复制该选项卡上信息中的所有内容，然后将其张贴到这里即可。 弗拉基米尔 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
