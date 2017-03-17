GBPJPY镑日即将形成缠中说禅第三买点，有图和博客为证
mayanting:
第一张图是日线的分析，第2张是公布后10分钟行情的爆发。随后我发的帖子莫名其妙的消失了。本人补发为证！
博客多少呀
这是博客的内容（不是论坛）
Sergey Golubev:
ZUP - 通用之字折线构造 PESAVENTO 形态。图形界面
厉害
