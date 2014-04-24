MT5不能对冲，大家用起来习惯吗？
规则
- 在本论坛请使用文明用语。禁止发布冒犯论坛其它访问者的言论。
- 禁止发表任何有关银行，交易商或其它金融机构的讨论。这样的讨论将会被删除。
- 禁止讨论讨坛的用户间的个人关系。
- 禁止发表淫秽或类似信息。
- 禁止发表广告信息、垃圾信息。
- 多次不遵守规则，无视版主的警告，将无需任何解释被封号。
- 多次不遵守规则，无视版主的警告，以及公开对管理员无礼，将无需任何解释封号。
:
可能说的不太清楚，就是你在哪个交易商那里开户？初来乍到，感觉每个都是骗子，网上一搜，都是黑平台............
本论坛不允许讨论经纪商。
要选择经纪商可以根据你的需求参考：
www.100forexbrokers.com
选择英国和美国监管的经纪商比较靠谱。
Skyhawk:
MT4可以用对冲的方法降低风险，MT5这样做不就增加风险了吗？各位都是用什么方法来规避这种风险呢？
为什么你认为增加了风险？
同一交易对象上做对冲有何意义？
在我看来仅仅影响你的交易心理而已，可能形成一种不良的交易习惯。
控制风险的含义：
亏损30%以上，那么要翻盘是何其的困难了。
MT5总体比起来差多了，凭什么不让对冲？
