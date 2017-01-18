请问跟踪信号后，为什么与信号的仓位不同。 新评论 Bingzheng Yan 2017.01.18 09:48 本人想研究一下这个MQL5平台的原理，尝试的跟踪了几个信号。举例，为什么他的本金是500多美金下0.01手，我的账户是2000美金也跟着下0.01手而不是0.04手。请问谁遇到过这种情况，怎么设置，感谢！ Sergey Golubev 2017.01.18 10:01 #1 Sergey Golubev 2017.01.18 10:03 #2 关于MetaTrader 4和MetaTrader 5交易信号的一般资料 - 管理资金，或者如何选择交易量？ Sergey Golubev 2017.01.18 10:06 #3 信号计算器目录 简介 1. 使用的限制 2. 信号计算器的使用手册 2.1. 开始 2.2. 用户界面 2.3. 获取复制比例 2.4. 复制比例的计算细节 2.5. 无法映射 3. 开发信号计算器 3.1. 界面设计 3.2. 在面板上创建画布 3.3. 二维数组排序 3.4. 新控件 — CTableListView 3.4.1. 指标的动态数组 — 操作实例 结论 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录