请问跟踪信号后，为什么与信号的仓位不同。

本人想研究一下这个MQL5平台的原理，尝试的跟踪了几个信号。举例，为什么他的本金是500多美金下0.01手，我的账户是2000美金也跟着下0.01手而不是0.04手。请问谁遇到过这种情况，怎么设置，感谢！
