指标: 相对强弱指数（RSI） - 页 2 12 新评论 Hamidreza Taheri 2013.11.23 09:29 #11 非常感谢你们的努力。您知道有什么指标可以自动识别这些模式吗？ Sergey Golubev 2013.11.23 10:38 #12 自动--意味着--通过 EA？不，对不起。这是关于 RSI 指标（手动交易 和在 EA 中使用）... Sergey Golubev 2014.04.21 17:09 #13 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛2014 年 4 月财经视频中的趣事newdigital, 2014.04.21 17:09如何使用 RSI 指标 在短短约 6 分钟内学习相对强弱指数的基础知识！ 这个 RSI 指标是一种广泛使用的动量震荡指标，它通过比较证券的当前价格和过去的表现来衡量市场价格波动的强度和速度。RSI 可用于识别超买和超卖区域、支撑和阻力位以及潜在的进入和退出信号。 Taiwo Okunbanjo 2022.09.21 11:48 #14 Sergey Golubev #: 干得好，谢尔盖 Jose Miguel Gomez Sanchez 2025.06.12 09:44 #15 有人知道有什么长背离指标可以在背离结束时发出警报，并且不会重新绘制吗？谢谢。
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
2014 年 4 月财经视频中的趣事
newdigital, 2014.04.21 17:09如何使用 RSI 指标
在短短约 6 分钟内学习相对强弱指数的基础知识！
这个 RSI 指标是一种广泛使用的动量震荡指标，它通过比较证券的当前价格和过去的表现来衡量市场价格波动的强度和速度。RSI 可用于识别超买和超卖区域、支撑和阻力位以及潜在的进入和退出信号。
有人知道有什么长背离指标可以在背离结束时发出警报，并且不会重新绘制吗？谢谢。
