Sorsys #:
我只是应用了公式：(500/358) * 1 = 1.3 手。请纠正我的错误，这个公式还需要包含所需的保证金效应。

我还是不明白，事实上，有了这样的存款负荷，你迟早会收到追加保证金通知。

 
请再读一遍您最初的帖子，我认为您混淆了余额和存款额。

"假设我的存款额为 500，杠杆率为 100:1，而提供商的余额为 356，杠杆率同样 100:1，因此最大开仓手数为 1.3 手。考虑到每种外汇货币对所需的保证金，1.3 手的 保证金约为 150-200 美元，相当于我余额的 40%，从风险管理的角度来看， 肯定是不可取的。在这种情况下，您有什么建议？

如果您的存款负荷是 50%，这还可以接受，但 500 美元让我告诉您这是一笔巨款。

 
最大存款负荷 = 最大资本保护，对吗？

50％ 的最大存款负荷（500 美元余额），1.3 手的最大未平仓手数似乎不合理。这太多了，追加保证金是不可避免的。您怎么看？
 
最大入金负荷越小，对您的账户越有利。

500 美元账户的 1.3 手似乎太多了，是的。

 
最大持仓手数不应超过您余额的 ____%。

请填空。
 
这个问题没有明确的答案，这取决于您的交易风格、承担的风险以及许多其他因素。

有人说理想的交易规模是每 1000 美元交易 0.01 笔，也有人说每 3000 美元交易 0.01 笔，还有人说每 1000 美元交易 0.10 笔。

这其实都是风险管理的问题。

此外，这还取决于同时开仓的交易数量，有些策略一次只开仓 1 笔交易，有些网格策略则可能有几十笔。

就我个人而言，我对每笔 1000 美元的交易收取 0.01-0.03 美元左右的费用以及低于 50%的保证金负荷感到满意，但这都是非常客观的。
 

您好、

我有一个疑问，想更改我的存款使用百分比，请问在哪里可以重新配置我订阅的信号的这一选项？

谨致问候

 
您需要进入 MT4/5 >> 工具 >> 选项 >> 信号 >> 使用不超过：...的存款。

如果您使用的是 MQL5 VPS，您需要点击：启用实时信号订阅选项，并再次将您的新信号订阅设置同步到您的 MQL5 VPS（右键单击您的 MQL5 VPS >> 仅同步信号。

 
@Luis Maria Baptista Pina Soares #: 我有一个疑问，我想更改我的存款使用百分比，我在哪里可以访问重新配置我订阅的信号的这个选项？

请阅读以下文档 ...如何订阅信号 - 交易信号和复制交易 - MetaTrader 5 帮助


