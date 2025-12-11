文章 "关于MetaTrader 4和MetaTrader 5交易信号的一般资料" - 页 36 1...293031323334353637 新评论 Eleni Anna Branou 2023.02.23 15:38 #351 Sorsys #: 我只是应用了公式：(500/358) * 1 = 1.3 手。请纠正我的错误，这个公式还需要包含所需的保证金效应。 我还是不明白，事实上，有了这样的存款负荷，你迟早会收到追加保证金通知。 Sorsys 2023.02.23 16:23 #352 Eleni Anna Branou #:我还是不明白，事实上，这样的存款额迟早会被追缴保证金。提供者：余额 358 美元，杠杆 1:100订购者：余额 1000 美元，杠杆 1:100，入金比例 50最大持仓手数： (500/358) * 1 = 1.3 手"这样的入金负荷，您迟早会收到追加保证金通知"。我的回答因此，我认为计算公式也需要纳入保证金要求，这样，在这种存款负荷下，最大持仓手数应该有一个合理的数字。明白了还是我遗漏了什么？ Eleni Anna Branou 2023.02.23 17:50 #353 Sorsys #: 提供者：余额 358 美元，杠杆 1:100 订阅者：余额 1000 美元，杠杆 1:100，入金比例 50% 最大持仓手数： (500/358) * 1 = 1.3 手 "这样的入金比例迟早会被追加保证金" 我的回答：因此，我认为计算公式也需要纳入保证金要求，这样，在这种存款负荷下，最大持仓手数就应该有一个合理的数字。 明白了吗，还是我遗漏了什么？ 请再读一遍您最初的帖子，我认为您混淆了余额和存款额。 "假设我的存款额为 500，杠杆率为 100:1，而提供商的余额为 356，杠杆率同样为 100:1，因此最大开仓手数为 1.3 手。考虑到每种外汇货币对所需的保证金，1.3 手的 保证金约为 150-200 美元，相当于我余额的 40%，从风险管理的角度来看，这 肯定是不可取的。在这种情况下，您有什么建议？ 如果您的存款负荷是 50%，这还可以接受，但 500 美元让我告诉您这是一笔巨款。 Sorsys 2023.02.24 05:16 #354 Eleni Anna Branou #:请再读一遍你最初的帖子，我认为你混淆了余额和存款额。"假设我的存款额为 500，杠杆为 100:1，而提供商的余额为 356，杠杆同样为 100:1，因此最大开仓手数为 1.3 手。考虑到每种外汇货币对所需的保证金，1.3 手的 保证金约为 150-200 美元，相当于我余额的 40%，从风险管理的角度来看，这 肯定是不可取的。在这种情况下，您有什么建议？如果您的存款负荷是 50%，那是可以接受的，500 美元让我告诉您那是很大的。 最大存款负荷 = 最大资本保护，对吗？50％ 的最大存款负荷（500 美元余额），1.3 手的最大未平仓手数似乎不合理。这太多了，追加保证金是不可避免的。您怎么看？ Eleni Anna Branou 2023.02.24 09:48 #355 Sorsys #: 最大存款额 = 最大保本额，对吗？ 50％ 的最大入金负荷（500 美元余额），1.3 手的最大持仓量似乎说不过去。这太多了，追加保证金是不可避免的。您怎么看？ 最大入金负荷越小，对您的账户越有利。 500 美元账户的 1.3 手似乎太多了，是的。 Sorsys 2023.02.24 10:15 #356 Eleni Anna Branou #:最高存款额越小，对您的账户越有利。500 美元账户的 1.3 手似乎太多了。 最大持仓手数不应超过您余额的 ____%。请填空。 Eleni Anna Branou 2023.02.24 12:04 #357 Sorsys #: 最大开放手数不应超过余额的 ____%。 请填空。 这个问题没有明确的答案，这取决于您的交易风格、承担的风险以及许多其他因素。有人说理想的交易规模是每 1000 美元交易 0.01 笔，也有人说每 3000 美元交易 0.01 笔，还有人说每 1000 美元交易 0.10 笔。这其实都是风险管理的问题。此外，这还取决于同时开仓的交易数量，有些策略一次只开仓 1 笔交易，有些网格策略则可能有几十笔。就我个人而言，我对每笔 1000 美元的交易收取 0.01-0.03 美元左右的费用以及低于 50%的保证金负荷感到满意，但这都是非常客观的。 Luis Maria Baptista Pina Soares 2025.02.05 19:17 #358 您好、 我有一个疑问，想更改我的存款使用百分比，请问在哪里可以重新配置我订阅的信号的这一选项？ 谨致问候 Eleni Anna Branou 2025.02.05 19:42 #359 Luis Maria Baptista Pina Soares #:你好我有一个疑问，想更改我的存款使用百分比，请问在哪里可以重新配置我订阅的信号的这一选项？谨致问候 您需要进入 MT4/5 >> 工具 >> 选项 >> 信号 >> 使用不超过：...的存款。 如果您使用的是 MQL5 VPS，您需要点击：启用实时信号订阅选项，并再次将您的新信号订阅设置同步到您的 MQL5 VPS（右键单击您的 MQL5 VPS >> 仅同步信号。 Fernando Carreiro 2025.02.05 19:46 #360 @Luis Maria Baptista Pina Soares #: 我有一个疑问，我想更改我的存款使用百分比，我在哪里可以访问重新配置我订阅的信号的这个选项？ 请阅读以下文档 ...如何订阅信号 - 交易信号和复制交易 - MetaTrader 5 帮助 1...293031323334353637 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我只是应用了公式：(500/358) * 1 = 1.3 手。请纠正我的错误，这个公式还需要包含所需的保证金效应。
我还是不明白，事实上，有了这样的存款负荷，你迟早会收到追加保证金通知。
我还是不明白，事实上，这样的存款额迟早会被追缴保证金。
最大存款额 = 最大保本额，对吗？
最大入金负荷越小，对您的账户越有利。
500 美元账户的 1.3 手似乎太多了，是的。
最大开放手数不应超过余额的 ____%。
这个问题没有明确的答案，这取决于您的交易风格、承担的风险以及许多其他因素。
有人说理想的交易规模是每 1000 美元交易 0.01 笔，也有人说每 3000 美元交易 0.01 笔，还有人说每 1000 美元交易 0.10 笔。
这其实都是风险管理的问题。
此外，这还取决于同时开仓的交易数量，有些策略一次只开仓 1 笔交易，有些网格策略则可能有几十笔。就我个人而言，我对每笔 1000 美元的交易收取 0.01-0.03 美元左右的费用以及低于 50%的保证金负荷感到满意，但这都是非常客观的。
您好、
我有一个疑问，想更改我的存款使用百分比，请问在哪里可以重新配置我订阅的信号的这一选项？
谨致问候
您需要进入 MT4/5 >> 工具 >> 选项 >> 信号 >> 使用不超过：...的存款。
如果您使用的是 MQL5 VPS，您需要点击：启用实时信号订阅选项，并再次将您的新信号订阅设置同步到您的 MQL5 VPS（右键单击您的 MQL5 VPS >> 仅同步信号。
请阅读以下文档 ...如何订阅信号 - 交易信号和复制交易 - MetaTrader 5 帮助