VingeChu:
请教版主：“Agents会以服务的方式在你的电脑运行”，是说如果我重启电脑后，这个程序也会自动运行吗？
是的。一个后台服务。只要你没有在windows的“服务”中禁用它。
 
请教版主，在个人资料——代理列表里，PR、通过是什么意思？为什么有的"PR"和"通过"很高，但利润却不如别的高？
 
外汇`交易是硬功夫，靠交易来为你挣钱可靠点，
ghostcorn:
我觉得水电费很难赚回来……除非你有一堆肉鸡……
 
为什么没有利润
 
markyan:
唉，照兄台的设置了，2台电脑，只有服务器有一个CPU  AGENTS通过的，上图，只有0.000000002的积分的？
多长时间能看到利润哦
 
zhonglei:
这样设置好，赚的钱，有我在工地搬砖赚的多吗？
呵呵，就相当于你一天搬了1块砖赚的钱吧
 
请教版主：“还要很重要一点，设置你电脑什么时间在线。”——如果我设置24小时在线，但实际不是24小时在线，对收益会有影响吗？
 
VingeChu:
会啊，说白了就是有任务利用到你的CPU资源，你就能获取相应的收益。但是说实话是在太少了。
 
forex2start:

你可以把很多太电脑的Agents连接到你的MQL5.community账户，不要让公司领导发现。 

请教一个问题为啥安装的时候让我输入代理服务器设置，要服务器名、登录名和密码这咋搞？
 
tanchunfeng:
重新下载安装文件
