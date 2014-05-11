让电脑给你打工 - 页 3 123 新评论 enbo lu 2013.12.02 13:02 #21 VingeChu: 请教版主：“Agents会以服务的方式在你的电脑运行”，是说如果我重启电脑后，这个程序也会自动运行吗？是的。一个后台服务。只要你没有在windows的“服务”中禁用它。 Vinge Chu 2013.12.05 12:00 #22 请教版主，在个人资料——代理列表里，PR、通过是什么意思？为什么有的"PR"和"通过"很高，但利润却不如别的高？ toufaluan 2013.12.15 15:17 #23 外汇`交易是硬功夫，靠交易来为你挣钱可靠点，ghostcorn: 我觉得水电费很难赚回来……除非你有一堆肉鸡…… myfirstmql5 2013.12.16 15:59 #24 为什么没有利润 myfirstmql5 2013.12.16 16:20 #25 markyan: 唉，照兄台的设置了，2台电脑，只有服务器有一个CPU AGENTS通过的，上图，只有0.000000002的积分的？多长时间能看到利润哦 macrain 2013.12.26 01:46 #26 zhonglei:这样设置好，赚的钱，有我在工地搬砖赚的多吗？呵呵，就相当于你一天搬了1块砖赚的钱吧 Vinge Chu 2013.12.26 13:05 #27 请教版主：“还要很重要一点，设置你电脑什么时间在线。”——如果我设置24小时在线，但实际不是24小时在线，对收益会有影响吗？ enbo lu 2013.12.26 13:54 #28 VingeChu: 请教版主：“还要很重要一点，设置你电脑什么时间在线。”——如果我设置24小时在线，但实际不是24小时在线，对收益会有影响吗？会啊，说白了就是有任务利用到你的CPU资源，你就能获取相应的收益。但是说实话是在太少了。 Chunfeng Tan 2014.05.11 03:15 #29 forex2start: 看到这样一条，很搞笑 :)你可以把很多太电脑的Agents连接到你的MQL5.community账户，不要让公司领导发现。 请教一个问题为啥安装的时候让我输入代理服务器设置，要服务器名、登录名和密码这咋搞？ Jinsong Zhang 2014.05.11 05:25 #30 tanchunfeng:请教一个问题为啥安装的时候让我输入代理服务器设置，要服务器名、登录名和密码这咋搞？重新下载安装文件 123 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
