如何输出数据到文件？
应该没问题的：
老大能不能说得具体些，小弟C语言是门外汉，编程也是摸着石头过河........能否用一个简单的实例说明？
拜托了。。。。大恩不言谢！
filewrite()搞了很久
既然搞了很久，就应该把你搞了很久的代码发来，才好改，网络不是面对面课堂，一般不可能替你写的。
你是不会写文件还是不知道间隔5分钟怎么确定？
帮助中的例子哪个地方没看懂？
int handle; handle=FileOpen("my_data.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE,';'); if(handle<1) { Print("File my_data.dat not found, the last error is ", GetLastError()); return(false); }
int handle; datetime orderOpen=OrderOpenTime(); handle=FileOpen("filename", FILE_CSV|FILE_WRITE, ';'); if(handle>0) { FileWrite(handle, Close[0], Open[0], High[0], Low[0], TimeToStr(orderOpen)); FileClose(handle); }
int handle=FileOpen("filename.csv", FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE, ';'); if(handle>0) { FileSeek(handle, 0, SEEK_END); //---- add data to the end of file FileWrite(handle, data1, data2); FileClose(handle); handle=0; }
DxdCn 老师您好！
很感谢您的回复。
以下是我的代码：运行的时候，问题 1、文件不会自动关闭，要退出MT4才可以打开创建的文件。应该如何合法关闭文件？
问题2、程序不能连续按设定的时间间隔读取数据并写入文件。能否帮忙修改？谢谢！
extern double A;
extern double B;
int init()
{
A = MarketInfo("EURUSD",MODE_BID);
B = MarketInfo("USDJPY",MODE_BID);
}
int start()
{
int handle=FileOpen("mydat.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE);
if(handle>0)
{
FileWrite(handle, "EURUSD","USDJPY");
} //----创建一个mydat.csv文件
if(TimeSeconds(TimeCurrent())>50)//----每隔一分钟写一次数据
{
FileWrite(handle, A,B);
}
return(0);
}
extern double A;
extern double B;
datetime lasttime=NULL;
int init()
{
A = MarketInfo("EURUSD",MODE_BID);
B = MarketInfo("USDJPY",MODE_BID);
}
int start()
{
if ( (lasttime != NULL) && ((Time[0] - lasttime )<60)) return(0);
lasttime = Time[0] ;
int handle=FileOpen("mydat.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE);
if(handle>0)
{
FileSeek(handle, 0, SEEK_END);
//---- add data to the end of file
FileWrite(handle, A,B);
FileClose(handle);
handle=0;
}
return(0);
}
DxdCn 老师您好！
我试过了，还是不行。它只可以写一次数据，不知道问题出现在哪里了。。。。
int handle=FileOpen("mydat.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE);//----这是不是相当于建立文件？
if(handle>0) //----这里是不是当文件创建成功，就执行条件函数体？
{
FileSeek(handle, 0, SEEK_END);
//---- add data to the end of file
FileWrite(handle, A,B);
FileClose(handle);
handle=0;//----返回0给handle,那依我的理解，它第二次以及以后判断的时候都不会执行条件函数体？
}
return(0);//----这一句语句可否省掉？
}
谢谢！
第二次以及以后判断的时候都不会执行条件函数体？
每次都是MT调用Start
改为 int handle=FileOpen("mydat.csv",FILE_CSV|FILE_READ | FILE_WRITE);//
return(0);//----这一句语句可否省掉？
不能，start声明是 int Start() {...}
您好！
输出文件已经基本解决。请问能否将文件的类型改为XLS?如何改才对？
DxdCn 老师您好！
请问，我想每隔5分钟就输出某一货币对的卖价到本地电脑指定文件，代码应该如何写？
我用filewrite()搞了很久都完成不了。
期待回复。。。。。
谢谢！