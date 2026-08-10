集成指南：将其集成到专家顾问（EA）中

将该算法集成到EA中有两种主要方法。强烈建议采用第一种方法（嵌入式面向对象编程），以实现最高的CPU效率和机器学习数据集的收集。第二种方法（iCustom调用）适用于快速原型测试。

方法 1：通过嵌入式面向对象编程（OOP）类直接使用（超轻量级）



该方法将引擎直接嵌入EA中，无需调用外部指标。代码置于全局级别，在OnInit中初始化，并在OnTick中执行。

代码片段 class CKCIDirectionalMatrix { }; CKCIDirectionalMatrix MatrixEngine; input int MatrixPeriod = 14 ; input double EntryThreshold = 0.0050 ; int OnInit () { if (!MatrixEngine.Init(MatrixPeriod)) return ( INIT_PARAMETERS_INCORRECT ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTick () { double high[], low[], close[]; if ( CopyHigh ( _Symbol , _Period , 0 , MatrixPeriod + 2 , high) < 0 ) return ; if ( CopyLow ( _Symbol , _Period , 0 , MatrixPeriod + 2 , low) < 0 ) return ; if ( CopyClose ( _Symbol , _Period , 0 , MatrixPeriod + 2 , close) < 0 ) return ; ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArraySetAsSeries (close, true ); double current_matrix_strength = MatrixEngine.Calculate( 1 , high, low, close); if (current_matrix_strength > EntryThreshold) { } }

方法 2：通过 iCustom() 调用



如果您单独发布 KCI 波动距离指标的 .mq5 文件，并希望 EA 通过标准指标缓冲区读取该文件。

代码片段

int MatrixHandle; input int MatrixPeriod = 14 ; int OnInit () { MatrixHandle = iCustom ( _Symbol , _Period , "KCI Volatility Distance" , MatrixPeriod); if (MatrixHandle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to load the KCI Volatility Distance indicator." ); return ( INIT_FAILED ); } return ( INIT_SUCCEEDED ); } void OnTick () { double MatrixBuffer[]; ArraySetAsSeries (MatrixBuffer, true ); if ( CopyBuffer (MatrixHandle, 0 , 0 , 2 , MatrixBuffer) <= 0 ) { Print ( "Failed to copy matrix buffer data." ); return ; } double current_matrix_strength = MatrixBuffer[ 1 ]; double previous_matrix_strength = MatrixBuffer[ 0 ]; if (current_matrix_strength > previous_matrix_strength) { } }

鉴于 KCI 波动距离指标具有高度适应性和低 CPU 占用率的架构，其潜力已超越传统可视化指标的范畴。基于面向对象编程（OOP）的代码具有高度灵活性，使其能够作为各种高级算法场景的引擎。

See how KCI Volatility Distance can be used in this indicator's Arrow Placement : KCI Arrow and on expert advisor EA KCI N-Matrix Engine

以下是针对各种EA和复杂指标开发目的，KCI波动距离的一些战略性实现方案：

1. 反止损猎杀防御系统（动态止损与止盈）



价格的突然波动往往是流动性陷阱（liquidity grab 或stop-hunt），而非真实的趋势。KCI 波动距离能够检测到这种异常情况。

逻辑：若出现价格急剧飙升，但矩阵值显示效率（方向性）较低，EA将判定其为潜在的止损猎杀。

实现方式：EA 不会执行止损或设置静态止损，而是会自动扩大止损保护范围（动态止损），直至波动性平息，随后寻找更优的回调点。

代码片段 double matrix_value = MatrixEngine.Calculate( 1 , high, low, close); double atr_baseline = iATR ( _Symbol , _Period , 14 ); if (matrix_value > (atr_baseline * 2.5 )) { Print ( "Warning: Volatility anomaly detected. Quantum SL Defense activated." ); ModifySLToSafeZone(matrix_value); }

2. 自适应智能网格与均值算法



标准网格系统的弱点之一在于其间距（步长）过于僵化，这在单边趋势强劲时尤为危险。

逻辑：将网格间距从静态值（点）转换为乘以 KCI 波动距离输出结果的动态系数。

实现：当市场处于横盘整理状态（矩阵扩张）时，网格线之间的距离也会随之扩大。这可防止EA在单一整理区域内开立过多头寸，从而使其能够非常安全地承受XAUUSD、BTC或US30等波动幅度较大的资产所带来的回撤。

代码片段 input double GridMultiplier = 1.5 ; double current_matrix = MatrixEngine.Calculate( 0 , high, low, close); double dynamic_grid_step = current_matrix * GridMultiplier; if ( MathAbs (CurrentPrice - LastOrderPrice) >= dynamic_grid_step) { ExecuteGridOrder(); }

3. 机器学习（ML）的特征归一化



模块 神经网络模型需要归一化的输入数据才能准确识别模式，从而避免受到不同经纪商或资产类别之间价格位数差异的干扰（例如，WTI原油价格与次要外汇货币对之间的巨大差异）。

逻辑：在 KCI 波动率距离公式中，包含效率比率（ER）的计算，该计算会自然生成 0 到 1 之间的比例值。

实现：您可以对面向对象编程（OOP）类进行微调，使其返回纯ER值。该矩阵值数组被提取为一个数组，作为“模式学习器”的训练数据集，其结构非常简洁且无噪声。

--------- 其他选项 --------- 模块化 头文件示例 （KCIVD.mqh） 将以下代码保存为 KCIVD.mqh，并放置在 MQL5\Include\ 文件夹中。该文件将成为指标、专家顾问和机器学习模块所调用的核心引擎。 代码片段

#property copyright "Copyright 2026, KCI Developer" #property link "https://www.mql5.com/zh/users/ritzfalih" #property version "1.0" class CKCIVolatilityDistance { private : int m_kinetic_period; double m_point; public : CKCIVolatilityDistance( void ); ~CKCIVolatilityDistance( void ); bool Init( const int period); double Calculate( const int index, const double &high[], const double &low[], const double &close[]); }; CKCIVolatilityDistance::CKCIVolatilityDistance( void ) { m_kinetic_period = 14 ; m_point = _Point ; } CKCIVolatilityDistance::~CKCIVolatilityDistance( void ) { } bool CKCIVolatilityDistance::Init( const int period) { if (period < 2 ) { Print ( "[KCI VD Error] Period must be at least 2" ); return ( false ); } m_kinetic_period = period; m_point = _Point ; if (m_point <= 0 ) m_point = 0.00001 ; return ( true ); } double CKCIVolatilityDistance::Calculate( const int index, const double &high[], const double &low[], const double &close[]) { double sum_TR = 0.0 ; double sum_sq_TR = 0.0 ; double path_length = 0.0 ; for ( int j = 0 ; j < m_kinetic_period; j++) { int curr_idx = index + j; double hl = high[curr_idx] - low[curr_idx]; double hc = MathAbs (high[curr_idx] - close[curr_idx + 1 ]); double lc = MathAbs (low[curr_idx] - close[curr_idx + 1 ]); double tr = hl; if (hc > tr) tr = hc; if (lc > tr) tr = lc; sum_TR += tr; sum_sq_TR += (tr * tr); if (j < m_kinetic_period - 1 ) { path_length += MathAbs (close[curr_idx] - close[curr_idx + 1 ]); } } double net_distance = MathAbs (close[index] - close[index + m_kinetic_period - 1 ]); if (path_length < net_distance) path_length = net_distance; if (path_length == 0.0 ) path_length = m_point; double efficiency_ratio = net_distance / path_length; double mean_TR = sum_TR / m_kinetic_period; double variance = (sum_sq_TR / m_kinetic_period) - (mean_TR * mean_TR); if (variance < 0.0 ) variance = 0.0 ; double std_TR = MathSqrt (variance); return (std_TR * ( 2.0 - efficiency_ratio)); }





可视化指标文件 (KCI_Volatility_Distance.mq5)--- 其他选项 ---

将此代码保存到 MQL5\Indicators\ 文件夹中。由于该指标调用了上述 .mqh 文件中的面向对象（OOP）结构，因此代码现在非常简洁。

代码片段

#property copyright "Copyright 2026, KCI Developer" #property link "https://www.mql5.com/zh/users/ritzfalih" #property description "KCI Volatility Distance - Indicator Module" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_label1 "KCI-VD" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrGold #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 #include <KCIVD.mqh> input group "=== KCI Volatility Settings ===" input int KineticPeriod = 14 ; double KVR_Buffer[]; CKCIVolatilityDistance kci_engine; int OnInit () { if (!kci_engine.Init(KineticPeriod)) return ( INIT_PARAMETERS_INCORRECT ); SetIndexBuffer ( 0 , KVR_Buffer, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetDouble ( 0 , PLOT_EMPTY_VALUE , 0.0 ); ArraySetAsSeries (KVR_Buffer, true ); IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , _Digits ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME , "KCI-VD(" + IntegerToString (KineticPeriod) + ")" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (rates_total < KineticPeriod + 2 ) return ( 0 ); ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArraySetAsSeries (close, true ); if (prev_calculated == 0 ) { ArrayInitialize (KVR_Buffer, 0.0 ); } int limit = (prev_calculated == 0 ) ? (rates_total - KineticPeriod - 2 ) : (rates_total - prev_calculated + 1 ); for ( int i = limit; i >= 0 && ! IsStopped (); i--) { KVR_Buffer[i] = kci_engine.Calculate(i, high, low, close); } return (rates_total); }

跨功能集成指南（如何在EA/ML中使用）

借助 CKCIVolatilityDistance 类结构，您可以在任何专家顾问中直接使用它以获得最佳性能。以下是其逻辑实现的一个示例：

在机器学习模块中的集成（特征提取/信号验证）



如果您拥有需要将波动率归一化作为输入特征的神经网络或模式学习器模块，可以纯粹地提取 KCI VD 值：

代码片段

#include <KCIVD.mqh> CKCIVolatilityDistance KCI_ML; int OnInit () { KCI_ML.Init( 14 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } void GetMLFeatures() { double high[], low[], close[]; CopyHigh ( _Symbol , _Period , 0 , 50 , high); CopyLow ( _Symbol , _Period , 0 , 50 , low); CopyClose ( _Symbol , _Period , 0 , 50 , close); ArraySetAsSeries (high, true ); ArraySetAsSeries (low, true ); ArraySetAsSeries (close, true ); double kci_current_volatility = KCI_ML.Calculate( 0 , high, low, close); }

4. 多符号扫描器（仪表盘指标）



由于 KCIDirectionalMatrix 不依赖 iCustom 且能快速释放本地内存，因此非常适合作为多符号仪表盘上的信号搜索引擎。

工作原理：在单张图表上安装一个仪表盘指标，但通过迭代矩阵计算循环，同时对20-30个不同符号进行处理。

实现：该指标将扫描整个“市场观察”（主要货币对、交叉货币对、贵金属、指数），以识别矩阵值正在收缩（准备突破）或呈现强劲趋势动能的资产。这将防止 Windows Server VPS 出现延迟或导致 CPU 过载。

代码片段 string symbols[] = { "EURUSD" , "GBPUSD" , "XAUUSD" , "BTCUSD" , "US30" }; for ( int s = 0 ; s < ArraySize (symbols); s++) { double strength = MatrixEngine.Calculate( 1 , h, l, c); if (strength > Threshold) { DrawDashboardSignal(symbols[s], strength); } }

这是 KCI 波动距离的代码；至少，该代码可用于多种用途。您可以结合标准 MT5 指标和自定义 MT5 指标对其进行进一步开发，以实现更高的准确性和更精准的分析。