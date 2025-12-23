- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
13
Kârla kapanan işlemler:
10 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (23.08%)
En iyi işlem:
15.70 USD
En kötü işlem:
-8.10 USD
Brüt kâr:
66.94 USD (10 182 pips)
Brüt zarar:
-18.63 USD (1 885 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (20.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
23.54 USD (2)
Sharpe oranı:
0.60
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
67.37%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
53 dakika
Düzelme faktörü:
4.59
Alış işlemleri:
4 (30.77%)
Satış işlemleri:
9 (69.23%)
Kâr faktörü:
3.59
Beklenen getiri:
3.72 USD
Ortalama kâr:
6.69 USD
Ortalama zarar:
-6.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.53 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.53 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
10.53 USD (8.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.75% (10.53 USD)
Varlığa göre:
58.52% (77.75 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD
|12
|ETHUSD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD
|43
|ETHUSD
|5
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD
|2.8K
|ETHUSD
|5.5K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +15.70 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +20.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.53 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok