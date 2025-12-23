SinyallerBölümler
Ge Senlin

Haiyi999

Ge Senlin
0 inceleme
Güvenilirlik
286 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2020 583%
NoorAlmal-Real
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
986
Kârla kapanan işlemler:
807 (81.84%)
Zararla kapanan işlemler:
179 (18.15%)
En iyi işlem:
64.33 USD
En kötü işlem:
-146.25 USD
Brüt kâr:
2 891.72 USD (167 544 pips)
Brüt zarar:
-1 772.16 USD (90 906 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
35 (36.04 USD)
Maksimum ardışık kâr:
256.45 USD (15)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
8.83%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
175
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
2.89
Alış işlemleri:
852 (86.41%)
Satış işlemleri:
134 (13.59%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
1.14 USD
Ortalama kâr:
3.58 USD
Ortalama zarar:
-9.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-36.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-256.15 USD (5)
Aylık büyüme:
225.46%
Yıllık tahmin:
2 735.54%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
10.43 USD
Maksimum:
387.99 USD (85.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
85.85% (387.99 USD)
Varlığa göre:
1.62% (18.98 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD# 652
GBPUSD# 224
EURUSD. 44
GBPUSD. 39
EURUSD# 23
GOLD. 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD# 773
GBPUSD# 208
EURUSD. 150
GBPUSD. -154
EURUSD# 107
GOLD. 36
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD# 76K
GBPUSD# 129
EURUSD. 0
GBPUSD. 0
EURUSD# 554
GOLD. 46
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +64.33 USD
En kötü işlem: -146 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +36.04 USD
Maksimum ardışık zarar: -36.22 USD

XMarting TradeSignals! recommends having at least $1000 in your account to copy the signals. If your account balance is insufficient, you may face losses. However, my account has been profitable.
İnceleme yok
2025.12.23 02:50
Trading operations on the account were performed for only 134 days. This comprises 6.7% of days out of the 2001 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
80% of trades performed within 37 days. This comprises 1.85% of days out of the 2001 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 0.65% of days out of 2001 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 02:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 02:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 02:50
A large drawdown may occur on the account again
