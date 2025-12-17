SinyallerBölümler
Hendra Julwiner

EloraElliot

Hendra Julwiner
0 inceleme
Güvenilirlik
3 hafta
0 / 0 USD
Ayda 31 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 198%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
540
Kârla kapanan işlemler:
396 (73.33%)
Zararla kapanan işlemler:
144 (26.67%)
En iyi işlem:
27.75 USD
En kötü işlem:
-55.64 USD
Brüt kâr:
1 659.79 USD (160 072 pips)
Brüt zarar:
-859.28 USD (78 083 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (142.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
167.40 USD (12)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
28.05%
Maks. mevduat yükü:
1.14%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
208
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.25
Alış işlemleri:
377 (69.81%)
Satış işlemleri:
163 (30.19%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
1.48 USD
Ortalama kâr:
4.19 USD
Ortalama zarar:
-5.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
20 (-355.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-355.22 USD (20)
Aylık büyüme:
197.60%
Algo alım-satım:
56%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.09 USD
Maksimum:
355.76 USD (29.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
35.32% (356.48 USD)
Varlığa göre:
0.21% (3.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 538
USDJPY.r 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r 800
USDJPY.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 82K
USDJPY.r 167
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +27.75 USD
En kötü işlem: -56 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 20
Maksimum ardışık kâr: +142.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -355.22 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.12.17 04:39
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.17 04:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 04:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 04:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
EloraElliot
Ayda 31 USD
198%
0
0
USD
1.5K
USD
3
56%
540
73%
28%
1.93
1.48
USD
35%
1:500
