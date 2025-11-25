SinyallerBölümler
Michele Antonicelli

ForexTop

Michele Antonicelli
0 inceleme
Güvenilirlik
2 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 19%
Tradeview-Live
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
555
Kârla kapanan işlemler:
437 (78.73%)
Zararla kapanan işlemler:
118 (21.26%)
En iyi işlem:
87.63 USD
En kötü işlem:
-104.47 USD
Brüt kâr:
2 495.78 USD (186 924 pips)
Brüt zarar:
-1 204.68 USD (43 847 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (28.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
176.90 USD (4)
Sharpe oranı:
0.20
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
10.05%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
202
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
10.33
Alış işlemleri:
394 (70.99%)
Satış işlemleri:
161 (29.01%)
Kâr faktörü:
2.07
Beklenen getiri:
2.33 USD
Ortalama kâr:
5.71 USD
Ortalama zarar:
-10.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-114.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-114.10 USD (6)
Aylık büyüme:
19.19%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
125.03 USD (2.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.58% (125.03 USD)
Varlığa göre:
15.53% (1 310.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURGBP 153
XAUUSD 148
USDCHF 91
CHFJPY 68
AUDCAD 54
GDAXI 41
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURGBP 399
XAUUSD 307
USDCHF -30
CHFJPY 269
AUDCAD 286
GDAXI 65
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURGBP 3.3K
XAUUSD 38K
USDCHF 829
CHFJPY 3.3K
AUDCAD 2.9K
GDAXI 95K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +87.63 USD
En kötü işlem: -104 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +28.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tradeview-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.11.25 12:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 10:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.