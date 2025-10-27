SinyallerBölümler
Mr Khemmakorn Khamsom

Aurum Power

Mr Khemmakorn Khamsom
0 inceleme
Güvenilirlik
50 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 91%
SquaredFinancialSC-MT5 Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 024
Kârla kapanan işlemler:
980 (48.41%)
Zararla kapanan işlemler:
1 044 (51.58%)
En iyi işlem:
96 956.15 USD
En kötü işlem:
-44 996.34 USD
Brüt kâr:
274 378.27 USD (9 419 641 pips)
Brüt zarar:
-228 714.37 USD (8 487 263 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (625.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
97 220.25 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.02%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
585 (28.90%)
Satış işlemleri:
1 439 (71.10%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
22.56 USD
Ortalama kâr:
279.98 USD
Ortalama zarar:
-219.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-96 106.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-96 106.03 USD (15)
Aylık büyüme:
12.67%
Yıllık tahmin:
153.69%
Algo alım-satım:
21%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.88 USD
Maksimum:
103 576.06 USD (63.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.35% (103 582.44 USD)
Varlığa göre:
0.00% (2.84 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 2019
BTCUSD 2
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 46K
BTCUSD 0
EURUSD 0
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -2.2M
BTCUSD -3.8K
EURUSD 2
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +96 956.15 USD
En kötü işlem: -44 996 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 15
Maksimum ardışık kâr: +625.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -96 106.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SquaredFinancialSC-MT5 Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.27 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.29% of days out of 348 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 15:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 15:53
A large drawdown may occur on the account again
