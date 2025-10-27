- Büyüme
İşlemler:
2 024
Kârla kapanan işlemler:
980 (48.41%)
Zararla kapanan işlemler:
1 044 (51.58%)
En iyi işlem:
96 956.15 USD
En kötü işlem:
-44 996.34 USD
Brüt kâr:
274 378.27 USD (9 419 641 pips)
Brüt zarar:
-228 714.37 USD (8 487 263 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (625.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
97 220.25 USD (6)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.02%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
53
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
585 (28.90%)
Satış işlemleri:
1 439 (71.10%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
22.56 USD
Ortalama kâr:
279.98 USD
Ortalama zarar:
-219.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-96 106.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-96 106.03 USD (15)
Aylık büyüme:
12.67%
Yıllık tahmin:
153.69%
Algo alım-satım:
21%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3.88 USD
Maksimum:
103 576.06 USD (63.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
63.35% (103 582.44 USD)
Varlığa göre:
0.00% (2.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2019
|BTCUSD
|2
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|46K
|BTCUSD
|0
|EURUSD
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-2.2M
|BTCUSD
|-3.8K
|EURUSD
|2
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SquaredFinancialSC-MT5 Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
91%
0
0
USD
USD
96K
USD
USD
50
21%
2 024
48%
100%
1.19
22.56
USD
USD
63%
1:500