Henry Budi Kusuma

TCFX Sentry

Henry Budi Kusuma
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
9 (47.36%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (52.63%)
En iyi işlem:
121.62 USD
En kötü işlem:
-371.06 USD
Brüt kâr:
454.02 USD (2 025 pips)
Brüt zarar:
-1 479.26 USD (9 866 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (272.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
272.06 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.40
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.31%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
13 (68.42%)
Satış işlemleri:
6 (31.58%)
Kâr faktörü:
0.31
Beklenen getiri:
-53.96 USD
Ortalama kâr:
50.45 USD
Ortalama zarar:
-147.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-374.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-558.99 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 025.24 USD
Maksimum:
1 025.24 USD (1.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.02% (1 022.56 USD)
Varlığa göre:
0.32% (320.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 7
GDAXI 4
GBPUSD 4
WS30 3
EURGBP 1
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -1.1K
GDAXI -178
GBPUSD 10
WS30 270
EURGBP 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -7.6K
GDAXI -902
GBPUSD 120
WS30 263
EURGBP 250
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +121.62 USD
En kötü işlem: -371 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +272.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -374.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 2
TickmillUK-Live
0.00 × 2
OneRoyal-Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.31 × 275
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Pepperstone-MT5-Live01
0.63 × 126
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Exness-MT5Real20
1.00 × 2
ICMarketsSC-MT5
1.30 × 20
ForexTimeFXTM-Live01
1.50 × 4
FXOpen-MT5
1.50 × 2
Darwinex-Live
2.04 × 1857
PrimeCodex-MT5
2.31 × 36
HFMarketsGlobal-Live1
2.50 × 2
XMGlobal-MT5 2
2.57 × 21
Alpari-Real01
3.00 × 1
VantageFXInternational-Live
3.53 × 30
KuberaCapitalMarkets-Server
3.86 × 21
XMGlobal-MT5 4
4.44 × 245
Swissquote-Server
4.48 × 112
9 daha fazla...
İnceleme yok
2025.10.23 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 15:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 14:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.23 07:51
Share of trading days is too low
2025.10.23 07:51
Share of days for 80% of trades is too low
2025.10.23 06:51
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 06:51
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.23 06:51
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.23 06:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.23 06:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
