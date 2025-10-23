Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.00 × 1 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 2 TickmillUK-Live 0.00 × 2 OneRoyal-Server 0.00 × 1 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live 0.31 × 275 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Pepperstone-MT5-Live01 0.63 × 126 Exness-MT5Real3 0.85 × 167 Exness-MT5Real20 1.00 × 2 ICMarketsSC-MT5 1.30 × 20 ForexTimeFXTM-Live01 1.50 × 4 FXOpen-MT5 1.50 × 2 Darwinex-Live 2.04 × 1857 PrimeCodex-MT5 2.31 × 36 HFMarketsGlobal-Live1 2.50 × 2 XMGlobal-MT5 2 2.57 × 21 Alpari-Real01 3.00 × 1 VantageFXInternational-Live 3.53 × 30 KuberaCapitalMarkets-Server 3.86 × 21 XMGlobal-MT5 4 4.44 × 245 Swissquote-Server 4.48 × 112 9 daha fazla...