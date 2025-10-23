- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
9 (47.36%)
Zararla kapanan işlemler:
10 (52.63%)
En iyi işlem:
121.62 USD
En kötü işlem:
-371.06 USD
Brüt kâr:
454.02 USD (2 025 pips)
Brüt zarar:
-1 479.26 USD (9 866 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (272.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
272.06 USD (5)
Sharpe oranı:
-0.40
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
13.31%
En son işlem:
5 dakika önce
Hafta başına işlemler:
27
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-1.00
Alış işlemleri:
13 (68.42%)
Satış işlemleri:
6 (31.58%)
Kâr faktörü:
0.31
Beklenen getiri:
-53.96 USD
Ortalama kâr:
50.45 USD
Ortalama zarar:
-147.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-374.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-558.99 USD (2)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 025.24 USD
Maksimum:
1 025.24 USD (1.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.02% (1 022.56 USD)
Varlığa göre:
0.32% (320.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|7
|GDAXI
|4
|GBPUSD
|4
|WS30
|3
|EURGBP
|1
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-1.1K
|GDAXI
|-178
|GBPUSD
|10
|WS30
|270
|EURGBP
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-7.6K
|GDAXI
|-902
|GBPUSD
|120
|WS30
|263
|EURGBP
|250
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +121.62 USD
En kötü işlem: -371 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +272.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -374.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.31 × 275
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.63 × 126
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Exness-MT5Real20
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5
|1.30 × 20
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.50 × 4
|
FXOpen-MT5
|1.50 × 2
|
Darwinex-Live
|2.04 × 1857
|
PrimeCodex-MT5
|2.31 × 36
|
HFMarketsGlobal-Live1
|2.50 × 2
|
XMGlobal-MT5 2
|2.57 × 21
|
Alpari-Real01
|3.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live
|3.53 × 30
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.86 × 21
|
XMGlobal-MT5 4
|4.44 × 245
|
Swissquote-Server
|4.48 × 112
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-1%
0
0
USD
USD
99K
USD
USD
1
100%
19
47%
100%
0.30
-53.96
USD
USD
1%
1:200