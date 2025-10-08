- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10
Kârla kapanan işlemler:
5 (50.00%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (50.00%)
En iyi işlem:
4.80 USD
En kötü işlem:
-6.12 USD
Brüt kâr:
6.52 USD (60 053 pips)
Brüt zarar:
-23.86 USD (238 200 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (1.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4.80 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.50
Alım-satım etkinliği:
26.01%
Maks. mevduat yükü:
5.41%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
15 dakika
Düzelme faktörü:
-0.73
Alış işlemleri:
9 (90.00%)
Satış işlemleri:
1 (10.00%)
Kâr faktörü:
0.27
Beklenen getiri:
-1.73 USD
Ortalama kâr:
1.30 USD
Ortalama zarar:
-4.77 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-23.83 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-23.83 USD (5)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
22.14 USD
Maksimum:
23.83 USD (3.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.30% (23.83 USD)
Varlığa göre:
5.06% (36.34 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|9
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|-18
|EURUSD
|0
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|-178K
|EURUSD
|53
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4.80 USD
En kötü işlem: -6 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +1.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.83 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 32
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
Aglobe-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.36 × 14
|
FPMarkets-Live
|0.40 × 5
|
Alpari-MT5
|0.40 × 50
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
ICMarketsSC-MT5
|0.46 × 131
|
FxPro-MT5 Live02
|0.47 × 51
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
DooTechnology-Live
|0.52 × 221
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
Exness-MT5Real8
|0.59 × 390
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.74 × 31
|
StriforSVG-Live
|0.76 × 33
小刀锯大树，一步一步往前拱
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
USD
706
USD
USD
1
0%
10
50%
26%
0.27
-1.73
USD
USD
5%
1:200