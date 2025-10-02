SinyallerBölümler
Peng Zhao

Gold AK7777

Peng Zhao
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 196%
Neex-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
626
Kârla kapanan işlemler:
461 (73.64%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (26.36%)
En iyi işlem:
360.00 USD
En kötü işlem:
-397.90 USD
Brüt kâr:
52 981.35 USD (532 958 pips)
Brüt zarar:
-19 354.95 USD (193 517 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
79 (6 410.60 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8 163.00 USD (51)
Sharpe oranı:
0.45
Alım-satım etkinliği:
93.26%
Maks. mevduat yükü:
1.15%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
78
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
6.69
Alış işlemleri:
501 (80.03%)
Satış işlemleri:
125 (19.97%)
Kâr faktörü:
2.74
Beklenen getiri:
53.72 USD
Ortalama kâr:
114.93 USD
Ortalama zarar:
-117.30 USD
Maksimum ardışık kayıp:
25 (-4 958.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 958.95 USD (25)
Aylık büyüme:
41.70%
Algo alım-satım:
6%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.90 USD
Maksimum:
5 023.75 USD (9.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.96% (5 023.75 USD)
Varlığa göre:
0.13% (44.60 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 626
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 34K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 339K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +360.00 USD
En kötü işlem: -398 USD
Maksimum ardışık kazanç: 51
Maksimum ardışık kayıp: 25
Maksimum ardışık kâr: +6 410.60 USD
Maksimum ardışık zarar: -4 958.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Neex-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.02 02:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.02 02:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold AK7777
Ayda 50 USD
196%
0
0
USD
34K
USD
10
6%
626
73%
93%
2.73
53.72
USD
16%
1:500
