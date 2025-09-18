- Büyüme
İşlemler:
493
Kârla kapanan işlemler:
436 (88.43%)
Zararla kapanan işlemler:
57 (11.56%)
En iyi işlem:
110.22 USD
En kötü işlem:
-191.82 USD
Brüt kâr:
1 745.50 USD (84 242 pips)
Brüt zarar:
-1 206.34 USD (59 641 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
65 (216.31 USD)
Maksimum ardışık kâr:
306.98 USD (21)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
96.92%
Maks. mevduat yükü:
4.26%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
127
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.75
Alış işlemleri:
246 (49.90%)
Satış işlemleri:
247 (50.10%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
1.09 USD
Ortalama kâr:
4.00 USD
Ortalama zarar:
-21.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-70.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-191.82 USD (1)
Aylık büyüme:
10.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
211.92 USD
Maksimum:
308.35 USD (6.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.05% (308.35 USD)
Varlığa göre:
20.22% (1 107.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|493
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|539
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|25K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
En iyi işlem: +110.22 USD
En kötü işlem: -192 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +216.31 USD
Maksimum ardışık zarar: -70.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-MT5-Live01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 60
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 8
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.74 × 27
|
ICMarketsSC-MT5
|1.06 × 530
|
Tickmill-Live
|1.25 × 8
|
Exness-MT5Real26
|1.36 × 59
|
Exness-MT5Real7
|1.42 × 389
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.83 × 8219
|
FusionMarkets-Live
|2.30 × 2211
|
Exness-MT5Real5
|3.48 × 3437
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.57 × 3441
|
ICMarkets-MT5-2
|3.73 × 1919
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.73 × 60
|
Exness-MT5Real
|6.12 × 748
|
FxPro-MT5
|6.38 × 84
|
Exness-MT5Real18
|7.06 × 51
|
VantageFX-Live
|7.33 × 3
|
RoboForex-MetaTrader 5
|7.80 × 5
|
AKFXFinancial-MT5Live-2
|8.00 × 1
|
XMGlobal-MT5
|9.00 × 4
|
Exness-MT5Real6
|10.40 × 30
