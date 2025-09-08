- Büyüme
İşlemler:
36
Kârla kapanan işlemler:
23 (63.88%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (36.11%)
En iyi işlem:
69.70 USD
En kötü işlem:
-21.84 USD
Brüt kâr:
380.51 USD (37 374 pips)
Brüt zarar:
-69.82 USD (6 619 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (122.97 USD)
Maksimum ardışık kâr:
126.63 USD (4)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
17.57%
Maks. mevduat yükü:
3.06%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
14.07
Alış işlemleri:
31 (86.11%)
Satış işlemleri:
5 (13.89%)
Kâr faktörü:
5.45
Beklenen getiri:
8.63 USD
Ortalama kâr:
16.54 USD
Ortalama zarar:
-5.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-12.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-21.84 USD (1)
Aylık büyüme:
87.43%
Algo alım-satım:
47%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
22.08 USD (4.06%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.38% (21.90 USD)
Varlığa göre:
2.86% (14.26 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.r
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.r
|311
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.r
|31K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Target 3-10% per Day
Symbol: XAUUSD
- No Martingale
- Focus Long Only
