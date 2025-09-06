SinyallerBölümler
Vadim Korolyuk

Kingmaker

Vadim Korolyuk
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
Ayda 1000 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 158%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 206
Kârla kapanan işlemler:
730 (60.53%)
Zararla kapanan işlemler:
476 (39.47%)
En iyi işlem:
11.61 USD
En kötü işlem:
-7.94 USD
Brüt kâr:
1 274.48 USD (125 661 pips)
Brüt zarar:
-1 116.07 USD (101 813 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (36.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.87 USD (19)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
1.44%
Maks. mevduat yükü:
10.61%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
96
Ort. tutma süresi:
1 dakika
Düzelme faktörü:
3.40
Alış işlemleri:
753 (62.44%)
Satış işlemleri:
453 (37.56%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
0.13 USD
Ortalama kâr:
1.75 USD
Ortalama zarar:
-2.34 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-11.16 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-14.75 USD (6)
Aylık büyüme:
32.09%
Yıllık tahmin:
389.37%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
29.46 USD
Maksimum:
46.62 USD (17.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.84% (44.84 USD)
Varlığa göre:
1.83% (2.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.r 1206
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.r 158
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.r 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +11.61 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +36.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.16 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.11.16 23:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.16 23:18
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 14:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 13:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 12:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 07:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 06:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 05:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 02:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 01:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 00:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.03 17:12
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 16:03
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.17% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.19 23:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 22:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 01:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 16:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 15:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 08:12
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.15 14:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Kingmaker
Ayda 1000 USD
158%
0
0
USD
258
USD
19
98%
1 206
60%
1%
1.14
0.13
USD
39%
1:500
