Jincheng Xue

Trend Gold EA

Jincheng Xue
0 inceleme
Güvenilirlik
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
Ava-Real 1-MT5
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
95
Kârla kapanan işlemler:
54 (56.84%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (43.16%)
En iyi işlem:
87.50 USD
En kötü işlem:
-34.12 USD
Brüt kâr:
677.43 USD (58 040 pips)
Brüt zarar:
-516.49 USD (46 006 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (124.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
142.10 USD (4)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
62.03%
Maks. mevduat yükü:
9.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
0.48
Alış işlemleri:
66 (69.47%)
Satış işlemleri:
29 (30.53%)
Kâr faktörü:
1.31
Beklenen getiri:
1.69 USD
Ortalama kâr:
12.55 USD
Ortalama zarar:
-12.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-118.89 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-118.89 USD (8)
Aylık büyüme:
8.93%
Algo alım-satım:
88%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.11 USD
Maksimum:
334.83 USD (23.80%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.80% (334.83 USD)
Varlığa göre:
5.51% (70.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 95
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 161
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +87.50 USD
En kötü işlem: -34 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +124.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -118.89 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Ava-Real 1-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

黄金趋势交易，一次一单，移动止损。
İnceleme yok
2025.09.23 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 01:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.85% of days out of 26 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 16:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 04:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.05 15:03
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 05:54
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.29 05:54
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
