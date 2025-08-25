SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Pique Castle Rebalance
Kantamate Phontiptokul

Pique Castle Rebalance

Kantamate Phontiptokul
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 9%
XMGlobal-MT5 4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
210
Kârla kapanan işlemler:
198 (94.28%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (5.71%)
En iyi işlem:
2.25 USD
En kötü işlem:
-2.49 USD
Brüt kâr:
151.64 USD (24 240 pips)
Brüt zarar:
-12.57 USD (1 255 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
97 (53.35 USD)
Maksimum ardışık kâr:
92.46 USD (86)
Sharpe oranı:
0.81
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.97%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
116
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
24.14
Alış işlemleri:
152 (72.38%)
Satış işlemleri:
58 (27.62%)
Kâr faktörü:
12.06
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
0.77 USD
Ortalama zarar:
-1.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-5.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5.76 USD (6)
Aylık büyüme:
6.82%
Algo alım-satım:
59%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2.40 USD
Maksimum:
5.76 USD (0.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.38% (5.76 USD)
Varlığa göre:
3.41% (52.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
OILCash 204
VIX-AUG25 2
VIX-JUL25 1
BTCUSD 1
VIX-SEP25 1
VIX-OCT25 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
OILCash 139
VIX-AUG25 -1
VIX-JUL25 0
BTCUSD 1
VIX-SEP25 0
VIX-OCT25 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
OILCash 14K
VIX-AUG25 -135
VIX-JUL25 3
BTCUSD 9.3K
VIX-SEP25 2
VIX-OCT25 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.25 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 86
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +53.35 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XMGlobal-MT5 2
0.00 × 2
XMGlobal-MT5
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 13
0.00 × 1
2025.09.22 18:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 05:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.25 16:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
