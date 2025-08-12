SinyallerBölümler
Park Donghyeon

MA ICHI

Park Donghyeon
0 inceleme
Güvenilirlik
40 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 18%
Innohedge-Server
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 315
Kârla kapanan işlemler:
423 (32.16%)
Zararla kapanan işlemler:
892 (67.83%)
En iyi işlem:
173.16 USD
En kötü işlem:
-48.47 USD
Brüt kâr:
14 051.75 USD (7 141 693 pips)
Brüt zarar:
-12 260.44 USD (6 096 953 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (757.84 USD)
Maksimum ardışık kâr:
837.01 USD (10)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
74.01%
Maks. mevduat yükü:
2.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
1.21
Alış işlemleri:
655 (49.81%)
Satış işlemleri:
660 (50.19%)
Kâr faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
1.36 USD
Ortalama kâr:
33.22 USD
Ortalama zarar:
-13.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
40 (-665.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-665.52 USD (40)
Aylık büyüme:
1.22%
Yıllık tahmin:
16.71%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
224.68 USD
Maksimum:
1 478.89 USD (11.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.56% (1 478.89 USD)
Varlığa göre:
0.62% (72.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US100 1315
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US100 1.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US100 1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +173.16 USD
En kötü işlem: -48 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 40
Maksimum ardışık kâr: +757.84 USD
Maksimum ardışık zarar: -665.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Innohedge-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.25 11:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 18:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 21:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 10:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 20:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 07:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 05:50
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 1.69% of days out of 236 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 01:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

