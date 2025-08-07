- Büyüme
İşlemler:
65
Kârla kapanan işlemler:
50 (76.92%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (23.08%)
En iyi işlem:
10.52 USD
En kötü işlem:
-19.38 USD
Brüt kâr:
243.49 USD (24 283 pips)
Brüt zarar:
-239.39 USD (23 717 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (54.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
62.10 USD (10)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
9.05%
Maks. mevduat yükü:
7.09%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
53 (81.54%)
Satış işlemleri:
12 (18.46%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.06 USD
Ortalama kâr:
4.87 USD
Ortalama zarar:
-15.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-75.36 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-75.36 USD (4)
Aylık büyüme:
41.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
96.97 USD
Maksimum:
109.91 USD (34.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.79% (109.68 USD)
Varlığa göre:
13.01% (36.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|65
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|566
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +10.52 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +54.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -75.36 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5707
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
