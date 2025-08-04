SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Baby Drogon
Amnart Monthaweephaisan

Baby Drogon

Amnart Monthaweephaisan
0 inceleme
Güvenilirlik
8 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 5%
Exness-MT5Real31
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
129
Kârla kapanan işlemler:
93 (72.09%)
Zararla kapanan işlemler:
36 (27.91%)
En iyi işlem:
292.32 USD
En kötü işlem:
-116.20 USD
Brüt kâr:
2 558.12 USD (10 956 pips)
Brüt zarar:
-2 073.05 USD (9 633 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (137.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
350.39 USD (10)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
44.42%
Maks. mevduat yükü:
3.82%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.85
Alış işlemleri:
29 (22.48%)
Satış işlemleri:
100 (77.52%)
Kâr faktörü:
1.23
Beklenen getiri:
3.76 USD
Ortalama kâr:
27.51 USD
Ortalama zarar:
-57.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-241.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-266.11 USD (3)
Aylık büyüme:
-1.20%
Algo alım-satım:
39%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
235.96 USD
Maksimum:
572.31 USD (35.08%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.38% (572.31 USD)
Varlığa göre:
1.58% (158.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 129
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 485
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +292.32 USD
En kötü işlem: -116 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +137.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -241.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real31" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Baby Dragon
İnceleme yok
2025.09.10 07:40
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 15:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 10:32
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 07:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.19 03:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 17:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 12:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.12 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.05 02:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 04:01
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.08.04 04:01
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 04:01
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Baby Drogon
Ayda 30 USD
5%
0
0
USD
10K
USD
8
39%
129
72%
44%
1.23
3.76
USD
5%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.